The Division 2: Harter 40%-Nerf sorgt für mächtig Ärger, wird nun zurückgenommen

Bei The Division 2 gab es nach dem großen Title Update 9 (TU9) richtig dicke Luft. Dabei sorgte besonders ein heftiger Nerf einer beliebten Waffe für viel Ärger. Nun haben sich die Entwickler dazu geäußert und wollen die umstrittene Änderung zurücknehmen – zumindest in Teilen.

Was hat es mit dem Ärger auf sich? Am 21. April erschien das umfangreiche Title Update 9 für The Division 2, das zahlreiche Änderungen mit sich brachte. Und diese Änderungen kamen längst nicht bei jedem gut an. Die Nerfs seien zu heftig, beliebte Builds kaputt, die Motivation im Eimer. Zahlreiche wütende Spieler und heftige Kritik waren die Folge.

Mehr dazu lest ihr hier: The Division 2: Neues Update macht Spieler wütend – „Das ist inakzeptabel“

Das sorgte für die größte Kritik: Für den größten Ärger sorgte der zunächst geheime Nerf der beliebten Gewehr-Reihe um die M1A Klassik und seiner benannten Variante Bakers Dutzend.

Zunächst einmal fiel der Nerf echt hart aus, die Waffe wurde um rund 40 % abgeschwächt. Einen Nerf hatte man zwar erwartet, aber keinen so heftigen. Damit wurde die Waffe nicht einfach nur abgeschwächt, damit hat man sie im Prinzip komplett nutzlos und nicht konkurrenzfähig gemacht, so der Tenor dabei.

Zudem wurde die Art und Weise stark kritisiert, wie Massive diesen Nerf kommuniziert hat – nämlich zunächst gar nicht. Das fanden die Spieler von ganz alleine heraus, in den Patch Notes war davon anfangs keine Rede.

Erst nachträglich hat man diese Änderung dann nachgereicht – erst nach der aufflammenden Kritik und der hochgekochten Stimmung. Das lässt die Entwickler nun für viele in einem schlechten Licht dastehen.

Das sagt Massive zu dem umstrittensten Nerf von TU9: Im aktuellen Entwickler-Blog „State of the Game“ hat sich am 22. April Massive zu diesem wohl umstrittensten Nerf von Title Update 9 geäußert.

Generell wurde die M1A vor dem Nerf in TU9 als zu mächtig erachtet, sie stach einfach zu stark heraus. Doch man gibt zu, dass ihr Nerf zu heftig war und drastischer ausfiel, als ursprünglich geplant. Nun wird man diesen zurücknehmen – zumindest in Teilen.

Denn der 40%-Nerf war nicht als finale Lösung angedacht, doch dadurch, dass aktuell die Entwickler wegen des Corona-Virus von Zuhause arbeiten, konnte man die Waffe nicht so gründlich anpassen und testen, wie es eigentlich hätte sein sollen.

Dass der Nerf zunächst nicht kommuniziert wurde, war keine Absicht, sondern ist auf interne Probleme und Abläufe zurückzuführen. Denn bei Massiv glaubt niemand ernsthaft daran, dass man einen so heftigen Nerf einer so beliebten Waffe verschleiern könnte und würde so etwas auch nicht versuchen. Bei den internen Prozessen will man nun nachbessern und sicherstellen, dass es nicht nochmal zu so etwas kommt.

Das passiert nun mit der M1A: Der Nerf soll noch diese Woche (vermutlich Freitag) zurückgerollt werden. Die M1A wird also demnächst erstmal wieder so stark, wie vor Title Update 9 – zumindest im PvE. Im PvP wird sie weiterhin eine Abschwächung beibehalten, allerdings in Höhe von 20 % anstatt der bisherigen 40 % nach TU9.

Auf Dauer gesehen soll die Waffe aber trotzdem noch angepasst werden. Denn sie sticht in ihrer Pre-TU9-Form einfach zu stark heraus, im Vergleich zu allen übrigen Waffen. In einem künftigen Update soll sie dann aber eine adäquate, weniger drastische Power-Reduzierung erhalten. Immer mit Blick darauf eine gute Waffen-Balance herzustellen, damit der nächste Raid die gewünschte Herausforderung wird, so die Aussagen der Entwickler.

Das änderte sich noch mit Title Update 9: Das große Title Update 9 brachte auch abseits von Nerfs zahlreiche weiter Änderungen, ein neues Feature für Exotics sowie allerlei Bugfixes mit sich. Einen Überblick über die wichtigsten Anpassungen findet ihr in diesem Artikel: The Division 2: Die wichtigsten Änderungen von TU9 – Patch Notes im Detail