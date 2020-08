The Division 2: Wartung, Server-Down am 04.08. – Patch Notes und alle Infos

The Division 2 führt heute, am 4. August, Wartungsarbeiten auf PS4, der Xbox One und auf dem PC durch. Euch erwartet eine Downtime, die Server gehen für mehrere Stunden offline. Hier gibt’s alles Wichtige zum Server-Down und den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung heute auf sich? Auch nach dem Title Update 10.1 wird fleißig am Spiel geschraubt.

Bei The Division 2 ist aktuell die Season 2 in vollem Gange und seit dem 28. Juli läuft das Global Event „Polarity Switch“. Dort hatten einige Agenten Probleme mit dem verdienten Loot. Das soll mit der heutigen Wartung nun behoben werden.

Alles Wichtige zur Wartung am 4. August

Das ist der heutige Ablauf: Die Entwickler von Massive haben traditionell schon vorab die wichtigsten Zeiten für heute kommuniziert. So soll die Wartung ablaufen:

Die Wartung beginnt um 9:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt

Um 9:30 Uhr beginnt auch die Downtime, die Division-2-Server gehen dann offline

Die Wartungsarbeiten sollen laut Massive um die 3 Stunden andauern. In diesem Zeitraum kann kein The Division 2 gespielt werden

Falls alles glattläuft, sollten die Server spätestens um 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online kommen

Mit der Downtime endet auch die heutige Wartung

Wichtig: Die von Massive angegebenen Zeiten können sich durchaus im Verlauf der Wartung noch ändern. Gerade das Ende verschiebt sich öfters – sowohl nach vorne, als auch nach hinten. Sollte heute irgendetwas anders laufen, als im Ablaufplan aufgeführt, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Heute wird eine Zwangspause verordnet

Patch Notes für die Wartungsarbeiten am 28.07.

Was genau ändert sich mit der heutigen Wartung? Die offiziellen Patch Notes fallen heute sehr übersichtlich aus. Ziel der Wartung sind wohl nur die Probleme mit dem Loot beim Polaritätswechsel-Event. Das sagt der Change Log:

Alle Polaritätswechsel-Belohnungen, die ihr während des Events verdient, aber nicht erhalten habt, werden nun nachträglich nachgereicht

Andere Änderungen oder Fixes sind heute offenbar nicht geplant.

Was gibt es gerade noch zu tun bei The Division 2? Mittlerweile ist bei The Division 2 auch der 2. Raid „Operation: Stahlross“ im Spiel. Dabei handelt es sich um einen nachgereichten Inhalt aus Jahr 1, der allen Besitzern des Grundspiels frei und kostenlos zur Verfügung steht – unabhängig von weiteren optionalen Inhalten.

In dieser PvE-Spitzenaktivität kämpft ihr gegen die True-Sons-Fraktion. Ihre Mitglieder haben sich in einer Metall-Gießerei verschanzt, und stellen dort neue Waffen her. Als Division-Agent ist es eure Aufgabe, das zu verhindern.