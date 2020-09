Bei The Division 2 werden heute, am 1. September, Wartungsarbeiten durchgeführt und die Server gehen für einige Stunden offline. Betroffen sind alle Plattformen – also PS4, Xbox One und PC. Doch wie läuft die Wartung im Detail ab? Und was ändert sich? Erfahrt hier alles Wissenswerte zur Downtime und den Patch Notes.

Warum die Wartung? Auch in der laufenden Season 2 wird weiterhin fleißig an The Division 2 gewerkelt – mal mit größeren Updates wie dem Title Update 10.1, meistens aber in kleinerem Rahmen. So werden auch im Rahmen der heutigen Wartung nur einige Kleinigkeiten geradegerückt der Ingame-Store um ein kleines Feature ergänzt.

Alles Wichtige zur Wartung am 1. September

Diese Zeiten sind heute wichtig: Die Entwickler von Massive haben den heutigen Ablauf bereits im Vorfeld auf Twitter umrissen. So läuft die Wartung heute ab:

Beginnen wird die Wartung um 9:30 Uhr deutscher Zeit

Gleichzeitig startet die Downtime, die Server fahren herunter und bleiben für mehrere Stunden offline

Der Server-Down soll 3 Stunden in Anspruch nehmen. Solange könnt ihr heute auch kein The Division 2 spielen

Läuft alles nach Plan, sollten die Division-2-Server spätestens um 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online sein

Mit dem Hochfahren der Server endet die Downtime und damit dann die heutige Wartung

Beachtet dabei: Der gezeigte Ablauf kann sich im Wartungsverlauf noch ändern. Gerade für das Ende der Wartung verschieben sich die Zeiten immer mal wieder. Sollte heute irgendetwas anders ablaufen, als hier kommuniziert, werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Patch Notes zur Wartung am 1. September

Das ändert sich heute: Die heutige Wartung bringt nicht keine großen Änderungen mit sich, entsprechend übersichtlich fallen diesmal die Maintanance Notes aus.

Es werden 2 Probleme gefixt und der Ingame-Store wird um ein kleines, zusätzliches Feature bereichert:

Ein Problem wurde behoben, wodurch es zu Unregelmäßigkeiten mit dem Schießen und Zielen des Sniper-Geschützturms kam

Ein Problem wurde behoben, wodurch der Checkpoint für den heroischen Boss im Tidal Basin manchmal nicht funktionierte

Level-Skips für die Season 2 wurden dem Ingame-Shop zugefügt und können dort nun erworben werden

So wie es aussieht, sind für heute sonst keine weiteren Änderungen oder Fixes mehr vorgesehen.

Wie steht’s für euch gerade um The Division 2? Habt ihr (immer noch) Spaß am Spiel und loggt regelmäßig ein? Schaut ihr nur noch sporadisch rein? Oder seid ihr kaum noch als SHD-Agent unterwegs? Übrigens, The Division 2 zeigte vor Kurzem seine Zukunftspläne, aber für viele waren es leider die falschen