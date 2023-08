Einzigartiges Detektiv-Rollenspiel bekommt ihr auf Steam momentan für 10 € – Es erwartet euch Freiheit wie in Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 ist der Traum jedes Fantasy-Rollenspiel-Fans. Auch andere Genrevertreter befinden sich meistens im Fantasy-Gefilde. Disco Elysium verschiebt das Setting und lässt euch einen Detektiv spielen, aber mit klassischen DnD-Mechaniken. Auf Steam gibts das Spiel momentan sogar für 10 €.

Was ist Disco Elysium für ein Spiel? Disco Elysium ist eines der einzigartigsten Rollenspiele aller Zeiten. Das Spiel bedient sich DnD-Mechaniken verfrachtet das Setting aber in eine Stadt, die Elemente aus Frankreich und Ost-Europa vereint.

Das Spiel spielt in den 50ern, hat aber auch Elemente aus den 70ern wie beispielsweise Disco-Ästhetik. Allgemein kann man das Spiel schwer einordnen, da es viele verschiedene Einflüsse mischt. Auch Politik, insbesondere der Kommunismus, spielt eine wichtige Rolle in Disco Elysium.

Rollenspiele sind momentan ein großer Hit, und ganz oben ist Baldur’s Gate 3:

Baldur’s Gate 3 ist schon vor dem Release ein Topseller auf Steam, lässt sogar den Überraschungs-Hit des Sommers hinter sich

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Wie spielt sich das Spiel? Bevor ihr das Spiel startet, könnt ihr eurem Charakter einen Archetypen auswählen, der quasi die Klasse ist, die seine Start-Werte verändert. Das erinnert an Spiele wie Baldur’s Gate, die Werte sind aber ein wenig anders.

Intellekt, Psyche, Physis und Motorik bestimmen nicht grundsätzlich die Kampfwerte des Detektivs, sondern hauptsächlich, wie er mit andern interagiert. Klassischen Kampf gibt es in Disco Elysium nicht. Wie ihr aber versucht, einen Mord aufzuklären und mit den Leuten und der Umgebung interagiert, unterscheidet sich maßgeblich.

Ob ihr Leute mit eurer Physis bedroht oder sie bezirzt, hängt von den Werten ab. Aktionen werden dann wie bei DnD oder Pen and Paper ausgewürfelt. Aber auch eure Qualitäten bei Karaoke, Gedichten oder euerem Tanzbein wird von euren Werten und dem Würfelglück bestimmt. Wer die Entscheidungsfreiheit in Baldur’s Gate mag, wird sich auch in Disco Elysium wie zu Hause fühlen.

Das Spiel bietet euch 24 verschiedene Fähigkeiten und 14 verschiedene Objekte, mit denen ihr viele Lösungsmöglichkeiten für Probleme in der Welt habt. In klassischen Rollenspielen habt ihr eine Party, die euch begleitet, in Disco Elysium besteht die Party aus euren Gedanken und Emotionen, mit denen ihr sprecht und diskutiert.

Wie wird das Spiel bewertet? Das Spiel hat nicht nur auf Metacritic eine grandiose Kritiker-Wertung von 97 Punkten. Unsere Kollegen von der Gamestar nennen das Spiel in ihrer Review das beste Rollenspiel 2019. Auch auf Steam wird das Spiel mit 93 % positiver Nutzerwertungen geliebt.

Melgor101: Eine der großartigsten Videospiel-Erfahrungen, die ich jemals hatte

Avolie: Wahnsinnig guter, intelligenter Schreibstil

Yemeth: Gutes Spiel. Teilweise phänomenal gut. Teilweise etwas anstrengend. Aber dennoch eines der Highlights des Jahres 2019.

Man sollte trotzdem darauf vorbereitet sein, dass man viel liest und das Spiel ein gemächliches, langsames Spiel ist. Wenn man sich aber darauf einlässt, erlebt man ein Spiel, was man so wahrscheinlich nie wieder erleben wird.

Wie viel kostet Disco Elysium? Auf Steam bekommt ihr das Spiel mit einem 75-%-Rabatt für aktuell 9,99 €. Das Angebot gilt bis zum 14. August 2023. Ihr erhaltet im Final Cut eine volle Sprachausgabe und deutsche Übersetzung für die Texte.

