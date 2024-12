Die Macher von Space Marine 2 bringen einen legendären Dino-Shooter zurück – Doch Fans von damals erwartet eine große Änderung

Fans des Dino-Shooters Turok müssen jetzt ganz stark sein: Ja, es kommt ein neues Spiel und das sogar von den Machern von Space Marine 2, also namhaften Entwicklern. Fans von früher werden sich allerdings auf eine große Änderung einstellen müssen.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Turok: Origins. Das Spiel wurde bei den Game Awards 2024 angekündigt und wird von Saber Interactive entwickelt. Das Studio hat zuletzt den sehr beliebten Third-Person-Shooter Warhammer 40.000: Space Marine 2 veröffentlicht.

Die Marke Turok zählt mehrere Spiele und Comics. Mit Turok: Dinosaur Hunter erschien im Jahr 1997 das erste Videospiel, damals für den N64. Von den Remastern von Teil 1 und 2 abgesehen wurde es in den letzten Jahren still um Turok – bis jetzt zumindest.

Turok: Origins ist das erste neue Spiel der Reihe seit 16 Jahren und erscheint für den PC auf Steam sowie den Konsolen PS5 und Xbox Series X|S. Dazu gibt es einen kurzen Trailer, den ihr hier seht:

Dinos jagen mit Tomahawk und Schrotflinte

Was zeigt der Trailer? Spieler schlüpfen wieder in die Rolle eines Turok-Kriegers. Die sehen in etwa so aus, als würde man amerikanische Ureinwohner in ein Sci-Fi-Setting setzen: Kriegsbemalung und Tomahawk werden um Plasmagewehr und Schrotflinte ergänzt.

Als Turok begebt ihr euch auf die Jagd nach Dinosauriern. Die sind nicht realistisch gehalten, sondern stark stilisierte Killermaschinen. Neben den Dinos wurde auch eine außerirdische Bedrohung angekündigt, der sich die Turok widersetzen müssen.

Zum Schluss zeigen die Entwickler echtes Gameplay. Dabei fällt auf: Anders als bei den vorherigen Spielen handelt es sich nicht um einen Ego-Shooter. Turok: Origins spielt ihr wie Space Marine 2 aus der Third-Person und es hat einen optionalen Koop-Modus.

Die Entscheidung zur Third-Person macht für Saber Interactive Sinn: So kann man die Erfahrungen aus dem erfolgreichen Space Marine 2 ins neue Spiel mitnehmen. Viele Fans sind davon allerdings weniger begeistert.

Fans zwischen Vorfreude und Enttäuschung

Wie reagieren die Fans? In den Kommentaren auf YouTube sammelt sich neben nostalgischen Erinnerungen auch Kritik. „Warum ist es ein First-Person-Shooter?“, fragt zum Beispiel DangerVille, der sich eigentlich über ein neues Turok-Spiel freut. So ähnlich klingen auch viele andere Kommentare.

nathanaelbrown1983: „Wie kann man daraus nicht einen FPS machen?“

Daaaanbanana: „Vielleicht das schnellste Mal, dass ich von einer Ankündigung abgelassen habe, als ich gesehen habe, dass es ein Third-Person-Shooter mit Koop ist.“

Andere Stimmen sind da noch deutlicher: „Das ist nicht Turok“, heißt es oft. Dennoch gibt es auch Vorfreude auf den Titel, über die man nicht hinwegsehen sollte.

PeterLawrenceYT: „Ich habe das NICHT erwartet! Ich dachte, das Franchise ist schon lange weg! Kann es gar nicht erwarten!!“

MellowNello: „Die haben nicht… Die können mir das nicht 17 Jahre später antun, ich werde echt anfangen zu weinen, Jungs.“

ps.shots.93: „Das einzige Spiel bei den Game Awards, für das ich geschrien habe, kann es gar nicht erwarten LOS GEHTS!!!“

Freut ihr euch auf Turok: Origins oder könnt ihr euch mit der neuen Third-Person-Ansicht einfach nicht anfreunden? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Die Game Awards 2025 sind auch bei Find Your Next Game 2025 ein Thema. Mehr zum gemeinsamen Programm von MeinMMO, GameStar und GamePro findet ihr hier: Find Your Next Game 2025: Weltpremieren, spektakuläre Reveals, exklusive Infos – Weiter geht’s mit den Themen der Game Awards