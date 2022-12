4 Dinge, wie Sony PS Plus auf der PS4 und PS5 verbessern könnte

Sony hat im Juni 2022 PS Plus gründlich überarbeitet. Doch nicht alles ist perfekt. Im Artikel findet ihr eine Handvoll Möglichkeiten, wie PS Plus in Zukunft verbessern könnte.

Sony hatte im Juni 2022 sein Abo-Modell PS Plus gründlich überarbeitet. Anstatt PS Plus und PS Now gibt es jetzt nur noch PS Plus, welches in drei Stufen angeboten wird:

PS Plus Essential entspricht dem alten Abo-Modell, schaltet Multiplayer-Modi frei und enthält 3 Spiele ohne zusätzliche Kosten im Monat.

PS Plus Extra bietet zusätzlich Zugriff auf rund 400 Spiele, die ihr auf der PS4 und PS5 spielen könnt. Außer dem Abo müsst ihr nichts extra zahlen.

Mit PS Plus Premium bekommt ihr obendrein noch Zugriff auf Klassiker von Sony. Obendrein könnt ihr sowohl die Klassiker als auch die gesamte PS4-Bibliothek streame.

Für viele Spieler stellt das neue Abo eine sinnvolle Neuerung auf der PS4 und PS5 dar. Doch es gibt noch Möglichkeiten, wie Sony PS Plus weiter verbessern und für Spieler zugänglicher gestalten könnte.

Alle 3 Abos im direkten Vergleich, findet ihr in folgendem Artikel:

PS Plus Abo: Essential, Extra oder Premium – Welches Paket passt zu mir?

PS3-Games downloadbar machen

Was ist das Problem? Wer die teuerste Abo-Stufe, PS Plus Premium abonniert, der bekommt Zugriff auf den sogenannten „Classics Katalog“ von Sony. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von alten Spielen, die damals für die PS1, PS2, PS3 und PSP erschienen sind. Die PS3-Spiele sind aber nur über die Cloud spielbar und das setzt eine flotte Internetverbindung voraus.

Was wäre eine Verbesserung? Die PS3-Spiele direkt auf der eigenen PS4 oder PS5 installieren zu können, würde zum einen die Situation für Spieler verbessern, die keine schnelle Internetverbindung haben. Zum

Ein Problem könnte es aber dennoch geben: So erfordert die Emulation von PS3-Titeln jede Menge Leistung. Und das könnte sogar die PlayStation 5 überfordern, stellt etwa Digital Foundry in einem Video fest (via gamepro.de).

Kostenlose DLCs für Abonnenten von PS Plus

Was ist das Problem? Sowohl in PS Plus Essential als auch in den höheren Stufen habt ihr Zugriff auf kostenlose Spiele, solange ihr ein Abo aktiv habt. Oftmals sind jedoch die DLCs für die Spiele nicht enthalten, die müsst ihr euch für das kostenlose Spiel dazu kaufen. Das kann teilweise gut ins Geld gehen, da manch ein „Season Pass“ schon mal 30 Euro kostet.

Was wäre eine Verbesserung? Sony könnte für bestimmte Spiele gleich die vollständige Edition anbieten. Das würde etwa das Premium-Abonnement für User schmackhafter machen, die Interesse an den Spielen haben, aber auf wichtige DLCs nicht verzichten wollen.

PS Plus zugänglicher gestalten

Was ist das Problem? Jeden Monat wird das Spieleangebot von PS Plus erneuert, das heißt: Einige Spiele fliegen aus dem Angebot, dafür kommen neue hinzu. Im Essential-Abo gibt es jeden Monat drei kostenlose Spiele, die im nächsten Monat wieder getauscht werden.

Das ist insgesamt sehr unübersichtlich, denn Sony selbst weist indirekt im Shop auf der Angebotsseite darauf hin, dass die kostenlosen Spiele ablaufen, oder wenn Spiele aus dem Extra- oder Premium-Abo zu verschwinden drohen.

Abonnenten fordern schon länger mehr Aufmerksamkeit darauf, dass Spiele aus dem Abo verschwinden. So wurden einige Spieler überrascht, als etwa das Action-RPG Greedfall aus dem Abo verschwand (via thegamer.com).

Was wäre eine Verbesserung? Sony könnte Spieler etwa daran erinnern, dass die kostenlosen Games eines Monats im Essential-Abo bald ablaufen.

Auch der Hinweis, dass bestimmte Spiele das PS-Plus-Abo bald wieder verlassen, wie damals etwa Persona 5 aus der PS Plus Collection, könnte Sony auf seinen Konsolen stärker bewerben, da viele Spieler auf diese Weise gute Gelegenheiten verpassen. Das wäre auch ein guter Service für Spieler.

Greedfall verschwand aus PS Plus und hatte für Ärger unter Abonennten gesorgt.

Design auf der PS4 verbessern

Was ist das Problem? Hardware-Redakteur Chris Werian schildert auf der GamePro, dass die Aufmachung von PS Plus auf der PS4 „furchtbar verworren“ sei und wenig helfen würde. Die Kachel für PS Plus bleibt nicht an Ort und Stelle wie auf der PS5, sondern verschiebt sich ständig.

Jedes Menü sieht auf der PS4 anders aus, obwohl hinter den Menüs in etwa die gleichen Funktionen liegen.

Was wäre eine Verbesserung? Sony könnte sich auf der PS4 an dem klar gestalteten Menü der PS5 orientieren und etwa die Kachel von PS Plus im Menü statisch machen. Dann muss man sich nicht mehr durchs Menü suchen, bis man den richtigen Eintrag gefunden hat.

Weitere Infos zu PS Plus: Ihr sucht nach weiteren Informationen, rund um PS Plus? Dann schaut in folgenden Artikel. Hier stellen wir euch alle Spiele von PS Plus in einer großen Übersicht vor:

PS Plus Extra und Premium sind online – Alle 566 Spiele im neuen „Game Pass“ auf PS4 & PS5