Nach 8 Jahren bekommt das „bessere“ Pokémon endlich eine Fortsetzung auf Steam, Fans feiern: „Es sieht wahnsinnig gut aus“

Mit Digimon Story: Time Strangers erscheint noch dieses Jahr auf Steam ein Rollenspiel, das für Fans eine gute Pokémon-Alternative werden könnte. In einem neuen Video präsentiert Bandai Namco den wichtigsten Aspekt vieler Fans.

Was ist Digimon Story: Time Stranger für ein Spiel? 8 Jahre nach Digimon Story: Cyber Sleuth erscheint mit Time Stranger eine Fortsetzung des Rollenspiels. Am ehesten lässt es sich mit Pokémon vergleichen. Ihr könnt unzählige Digimon sammeln und mit ihnen kämpfen. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes verbrachte unzählige Stunden im Spiel und hatte mehr Spaß als mit Pokémon.

Noch 2025 soll das neue Rollenspiel erscheinen und Bandai Namco zeigt jetzt in einem neuen Video mehrere Aspekte des Spiels. Neben der normalen Welt sieht man endlich die Digiwelt.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Ein Digimon präsentiert die Spielwelt

Was sieht man in dem Video? In einem neuen YouTube-Video auf dem offiziellen Digimon-Kanal zeigt ein sprechendes Terriermon, ein beliebtes Digimon, neue Inhalte zum Spiel. Ihr müsst aber etwas vorspulen, Time Stranger sieht man erst ab ca. 10:30.

Zuerst wird die normale Welt gezeigt, die wie Tokyo aussieht und die mit dem eigenen Charakter erkundet wird. Viel Action sieht man hier noch nicht, aber diverse NPCs, die durch die Straßen schlendern. Die Stadt scheint man wie im Vorgänger erneut nur in Bereichen erkunden zu können, einzelne Gebiete der Stadt werden durch eine Ladezeit getrennt.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Kurz danach wird aber auch die Digiwelt endlich gezeigt. In einer Stadt, die scheinbar aus kaputten Teilen gebaut worden ist, sieht man Digimon arbeiten und leben. Auch vertikal scheint man die Stadt erkunden zu können, die ebenfalls in einzelne Bereiche aufgeteilt ist. Man sieht am Ende auch eine Bar, die voller verschiedener Digimon ist.

Zum Schluss präsentiert man noch einzelne Angriffsanimationen, die besser aussehen als im Vorgänger, und die Digitation eines Gomamon in ein Ikkakumon.

Wie reagiert die Community? Unter einem Reddit-Beitrag freuen sich Fans des Vorgängers auf das neue Spiel:

BluBlue (via Reddit) beeindruckt vor allem die Bar-Szene: Es sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Vor allem, weil die Bar so dicht gepackt ist.

SoLongOscarBaitSong (via Reddit) lobt vor allem die Präsentation des Videos: Der Blickwinkel des Terriermon-Vtubers war absolut bezaubernd. Ich behalte dieses Spiel auf jeden Fall im Auge. Hoffentlich gibt es mehr visuelle Abwechslung als bei Cyber Sleuth.

RubFuture7443 (via Reddit) hat unzählige Stunden in den Vorgänger gesteckt: Ich kann dieses Spiel wirklich kaum erwarten! Ich habe mich in diesem Jahr am meisten auf dieses Spiel gefreut. Ich habe mehr als 75 Stunden in Cyber-Sleuth investiert und ich kann mir vorstellen, dass ich bei diesem Spiel noch mehr Zeit investieren werde!

Es gibt aber auch Kritik. Ein User (via Reddit) kritisiert die Framerate und die Animationen, die das Spiel im Trailer hat. Andere Nutzer hoffen, dass es diesmal mehr Kämpfe und mehr Umgebungsvariation geben wird.

Digimon gilt für viele RTL2-Anime-Fans als der bessere Anime im Vergleich zu Pokémon. Wie sich das neue Spiel im Vergleich schlägt, wird man voraussichtlich 2025 sehen können. Für MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist eine ganz andere Serie der große Favorit: Ein vergessener RTL2-Anime schlägt Digimon um Längen