Ein Schurke aus Digimon sieht aus wie ein kleines Kind, ist aber eines der mächtigsten Wesen des Universums

Wie der Name und die Geschichte von Lucemon schon andeuten, ist es klar von Luzifer inspiriert. Auch Luzifer war einst ein Engel, dessen Ehrgeiz so groß wurde, dass er gegen Gott rebellierte. Die Digimon-Welt ist voller Inspirationen aus anderen Werken, so auch aus dem Horror-Genre: Eine verstörende Folge von Digimon auf RTL2 ist nicht für Kinderaugen gemacht, das Mysterium hinter dem Horror wurde nie aufgelöst

Voller Bosheit verwandelt sich Lucemon in ein Monster, das wie ein Drache aussieht, der eine große schwarze Kugel trägt. Das ist der Shadowlord-Mode . Diese Kugel enthält eine Larve des Digimon und es versucht, in die Menschenwelt zu gelangen.

Danach sorgten die 3 Heiligen Digiengel für Frieden, doch Cherubimon wurde langsam von Lucemon aus dem Hintergrund korrumpiert. Cherubimon und später die königlichen Ritter fingen an, Daten in der Digiwelt zu sammeln, um den gefallenen Engel zu stärken.

Was ist Lucemon für ein Digimon? Eigentlich taucht es in der Gestalt eines kleinen Engels auf. Obwohl es nur ein Rookie-Digimon, ein niedriges Level ist, kann es ohne Probleme auch gegen die stärksten Digimon kämpfen.

Anfangs wirkt es noch so, als wäre Cherubimon, eines der 3 Heiligen Digiengel, der große Schurke der Serie, doch wie sich herausstellt, wurde es nur von Lucemon manipuliert. Obwohl Lucemon wie ein harmloser Engel in Kindesgestalt aussieht, kann es eines der fiesesten und mächtigsten Wesen der Digi-Welt sein.

Um welches Digimon geht es? In Digimon Frontiers, der 4. Staffel des Anime, wird die bekannte Struktur etwas verändert. Statt Partner-Digimon müssen 5 auserwählte Kinder aus der echten Welt die Seelen der legendären Krieger nutzen, um sich selbst in starke Digimon zu verwandeln.

