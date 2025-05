Eine verstörende Folge von Digimon auf RTL2 ist nicht für Kinderaugen gemacht, das Mysterium hinter dem Horror wurde nie aufgelöst

Obwohl Anime auf RTL2 hauptsächlich Kinder und Teenager ansprechen sollte, gab es durchaus vereinzelte Serien und Folgen, die emotional oder sogar recht gruselig waren. Eine spezielle Folge findet sich in der zweiten Staffel von Digimon.

Um welche Folge geht es? Die 2. Staffel von Digimon ist eine direkte Fortsetzung der Ersten. Es gibt zwar ein neues Team aus Digi-Rittern und Digimon, doch bekannte Figuren kehren zurück. 4 alte Bekannte sind sogar im Team: Kari Yagami zusammen mit Gatomon und T.K. zusammen mit Patamon.

Schon wieder müssen Kinder die Digiwelt retten, diesmal vor dem selbst ernannten Digimonkaiser, der die Kreaturen durch böse Kräfte kontrolliert. Trotz etwas emotionalerer Themen, wie die Geschichte rund um BlackWarGreymon, ist es eine recht kindgerechte Serie.

Doch die 13. Folge, Rufe aus einer anderen Welt , passt das so gar nicht rein. Sie ist düster und zeigt eine merkwürdige Welt, die an den Cthulhu-Mythos erinnert.

Cthulhu-Monster und merkwürdige Geister

Was passiert in der Folge? Kari geht es scheinbar nicht gut, sie hört mysteriöse Stimmen und hat Visionen von einer Welt mit einem dunklen Meer. Plötzlich verschwindet Kari und Gatomon, T.K. und Patamon finden sie im Meer der Dunkelheit wieder (via DigiPedia).

Das ist ein merkwürdiger Ort, denn er ist nicht die echte Welt, aber auch nicht die Digiwelt. Das zeigen auch die mysteriösen Kreaturen, die dort leben. Es sind schwarze Silhouetten, die an Divermon erinnern, aber keine richtigen Digimon zu sein scheinen. Sie wollen sie zu ihrer Königin machen, um die Kreaturen von einem Unterwasser-Monster zu retten.

Letztendlich wird Kari von den anderen gerettet, doch am Ende der Episode sieht man noch eine gigantische Gestalt im Meer. Das ist ein Dragomon, ein Digimon, das vom Monster Cthulhu inspiriert ist. Aus diesem Cliffhanger wird aber nichts gemacht. In keiner der späteren Folgen wird das thematisiert.

Auch Ken war in dieser Dimension, nachdem er von Yukio Oikawa hingeführt wurde. Er tauchte sein Digivice ins Meer und es wurde schwarz und er zum Digimonkaiser. Weitere Informationen dazu fehlen aber.

Es wird auch nie geklärt, was das Meer der Dunkelheit genau ist. Jahre später, in Digimon Adventure tri., sehen wir den Ort erneut. Maki Himekawa findet sich dort wieder, nachdem sie von Trauer zerfressen wurde, nachdem ihr Tapirmon sich nicht an sie erinnert hat.

Wie entstand diese Folge? Die Folge ist ganz klar an den Cthulhu-Mythos angelehnt. Das erkennt man nicht nur an den Digimon. In der Folge selbst kommt Kari an einem Schild vorbei, das im Digicode geschrieben ist. Übersetzt man das, kommt インスマウス, übersetzt Innsmouth heraus. Innsmouth ist eine fiktive Stadt, die H.P.Lovecraft in seinen Cthulhu-Geschichten genutzt hat. Auch der einsame Leuchtturm im dunklen Meer erinnert daran.

Allgemein ist die Folge im Vergleich zur Staffel überraschend düster und durch die Cosmic-Horror-Anleihen auch recht verstörend. Diese Welt scheint Personen anzuziehen, die ihre Emotionen unterdrücken und denen es nicht gut geht. Das drückt auch die Stimmung der Folge. Alles ist grau und keine Farben strahlen, wodurch eine unangenehme Atmosphäre entsteht.

Wenn man sich anschaut, wer die Folge geschrieben hat, ist das aber kein Wunder. Sie stammt aus der Feder von Chiaki Konaka. Er schrieb auch ungewöhnliche Animes wie Serial Experiment Lain, die auch Horror-Aspekte beinhalteten.