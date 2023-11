Die günstige Nintendo Switch ist das ideale Weihnachtsgeschenk

Bei Ebay bekommt ihr bei den Cyber-Highlights Nintendos Konsole für Groß und Klein so günstig, wie bei keinem anderen Anbieter.

Weihnachten steht schon fast vor der Tür und der leere Platz unter dem Weihnachtsbaum will mit tollen Geschenken für eure Liebsten gefüllt werden. Über eine Nintendo Switch wird sich mit Sicherheit jeder freuen, denn die kleine besondere Konsole bietet mit seiner riesigen Spielbibliothek für jeden etwas. Sichert euch jetzt schon das beste Weihnachtsgeschenk dieses Jahr, denn das Angebot ist begrenzt.

Für zu Hause und Unterwegs

Die Nintendo Switch ist die flexibelste Spielekonsole auf dem Markt. Mit ihrer kompakten Form passt sie spielend leicht in jeden Rucksack und dank der hohen Akkulaufzeit müsst ihr auch Unterwegs nicht auf eure Lieblingsspiele verzichten. Zu Hause angekommen, steckt ihr sie einfach in das mitgelieferte Dock und spielt nahtlos am heimischen TV weiter.

Zu Hause steckt ihr die beiden JoyCons in die mitgelieferte Halterung und habt einen vollwertigen Kontroller für daheim.

Wollt ihr zu Zweit eine Runde Mario Kart spielen, braucht ihr dafür keinen extra-Kontroller zu kaufen. Die beiden JoyCons lassen sich für spontane Multiplayer-Gefechte auch einzeln nutzen. Auch das geht unterwegs. Der integrierte Standfuß hinter dem Display ist ruckzuck ausgeklappt, die JoyCons abgezogen und schon steht einer schnellen Runde Mario Party zu zweit nichts im Wege.

Standfuß raus, JoyCons abziehen und schon könnt ihr euch auch mobil Kopf-an-Kopf rennen liefern.

Die Nintendo Switch hat mittlerweile eine enorme Spielbibliothek, die garantiert für jeden spannende Spiele hat. Es gibt Nintendo-Klassiker für die ganze Familie, wie Super Mario Kart, Partyspiele wie 1-2-Switch bis hin zu Retro-Spielen und bergeweise Indie-Spiele für jeden Geschmack.

Ihr bekommt sie aktuell für nur 252 € auf eBay vom Anbieter sbdirect24, dessen über 60000 Bewertungen zu 98,5 % positiv ausfallen.

Die Black-Friday-Angebote gibt es noch das gesamte Wochenende. Wir halten euch in unserem Cyber Week Hub weiterhin auf dem Laufenden. Vielleicht macht ihr euch sogar ein Lesezeichen, um keinen besonders guten Deal zu verpassen.

