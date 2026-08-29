Die 5 besten Anime für Leute, die World of Warcraft lieben

Auch MMORPG-Spieler sehnen sich mal nach einem guten Anime. Wir haben gleich 5 Serien, die sich für Fans von World of Warcraft lohnen.

So schön es auch ist, die Abende (und viel zu langen Nächte) in World of Warcraft zu verbringen, manchmal braucht man einfach eine kleine Pause. Gedanklich kann man sich aber nicht so ganz vom Spiel lösen und will sich am liebsten mit etwas beschäftigen, das thematisch zumindest dem Lieblingshobby ein wenig nahe kommt.

Mit dieser Liste wollen wir euch 5 Anime vorstellen, die sich für Fans von WoW perfekt eignen. Wir haben dabei den Fokus auf unterschiedliche Aspekte gelegt, wie etwa eine stimmige Fantasy-Welt, das Gefühl von Dungeon-Besuchen oder das wohlige Gefühl von Zusammengehörigkeit, das manche vor allem in digitalen Welten finden.

Natürlich eignet sich diese Liste nicht ausschließlich für Fans von WoW – auch andere Fantasy- und MMORPG-Liebhaber werden bei den Serien gewiss ihre Freude haben.

The Faraway Paladin

Alternative Namen: Saihate no Paladin, Paladin of the End

Genres: Action, Abenteuer, Fantasy

Episoden: 24 (2 Staffeln)

Stream verfügbar auf: Crunchyroll

Video starten The Faraway Paladin – Die Anime-Reise eines Paladin mit einem besonderen Schwur Autoplay

Will wird von den wohl unmöglichsten aller Personen aufgezogen: Untoten. In der Obhut eines Skelettes, eines Geistes und einer Mumie verbringt er die ersten Jahre seines neuen Lebens. Während das Skelett ihm das Kämpfen lehrt, wird ihm vom Geist das Wirken von Magie beigebracht und die Mumie lehrt ihm Religion.

Doch als Will an der Grenze zum Erwachsenwerden steht, wird es für ihn Zeit, sich zu verabschieden, um seinen eigenen Weg einzuschlagen. Denn von Erwachsenen wird erwartet, dass sie einem der bekannten Götter einen Schwur ableisten und diesen Schwur bis zum Ende ihres Lebens einhalten – im Gegenzug erlangen sie dafür die Gunst dieses Gottes.

Letztlich muss er den Zustand seiner „Eltern“ akzeptieren und in eine Welt aufbrechen, über die er im Grunde noch gar nichts so richtig weiß …

Warum ist The Faraway Paladin für WoW-Fans geeignet? Der Paladin ist in WoW wohl eine der Klassen mit der am tiefsten verankerten Lore und das dürfte für viele auch der Grund sein, warum sie ihn überhaupt spielen. The Faraway Paladin ist natürlich eine andere Art von Paladin, als das in Blizzards MMORPG der Fall ist, dennoch gibt es eine Menge Parallelen. Hinzu kommt, dass die Serie einfach eine recht interessante Welt mit tollen Charakteren und vielen Rätseln bietet, in die man sich leicht verlieren kann.

The Faraway Paladin mag vielleicht nicht der beste Anime in dieser Auflistung sein, doch bietet er ein Erlebnis, das keine andere Serie in dieser Auflistung erreichen kann. Wer einfach in eine schöne Welt mit vielen Rätseln abtauchen möchte, ist hier gut beraten.