Diablo Immortal: Geisterkutsche – Zu diesen Uhrzeiten ist ihr Spawn

In Diablo Immortal gibt es nach der Hauptstory verschiedene Events, die nur durch bestimmte Gegebenheiten spawnen können. Wir zeigen euch alles zur Geisterkutsche, was ihr tun müsst und wann das Event startet.

Was ist das für ein Event? Das Event der Geisterkutsche gehört zu den Zone Trials. Die Zone Trials sind Events, die ihr nicht jederzeit angehen könnt. Ihr müsst dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder euch zeitlich an die Termine halten, um an den Events teilnehmen zu dürfen.

Spieler nutzen diese wiederholbaren Events, um an guten Loot, aber auch an Materialien für das Verbessern ihrer Ausrüstung zu gelangen. Im Falle der Geisterkutsche ist der Antrieb der Spieler das Material „Verzauberter Staub“. Mit ihm könnt ihr eure Ausrüstung verbessern.

Im Folgenden zeigen wir euch, wo ihr an dem Event teilnehmen könnt, wann es stattfindet und was ihr beim Event tun müsst.

Alles zur Geisterkutsche und wann es stattfindet

Wo findet das Event statt? Das Event findet auf dem Friedhof von Ashwold statt. Ihr müsst dazu in der Nähe des Ashwold-Anwesens sein. Dort befindet sich eine Pferdestatue, die zur richtigen Zeit zum Leben erweckt wird.

Wir haben euch den genauen Standort mit einem roten Pfeil markiert, damit ihr wisst, wohin ihr hingehen müsst:

Der rote Pfeil markiert die Statue der Geisterkutsche

Wann beginnt das Geisterkutschen-Event? Das Event ist zeitlich gebunden und startet nur dienstags und samstags von 9 Uhr bis 23 Uhr. Alle zwei Stunden könnt ihr dann am Event teilnehmen, um so an euren Loot zu gelangen.

Sollte euch das zu umständlich sein, zeigt euch die Seite „diablotimer.com“ genau an, wann dieses und weitere Events stattfinden.

Wie läuft die Geisterkutsche ab? Das Event der Geisterkutsche startet in der Nähe der von uns genannten Position und ist ein sogenanntes „Escort-Event“. Eure Aufgabe ist es also, die Kutsche bei ihrer Reise zu beschützen. Die Kutsche wird einige Stopps einlegen, in denen Gegner euch und der Kutsche schaden wollen.

Beseitigt eure Feinde und sorgt so dafür, dass das Fahrzeug in Bewegung bleibt. Nach jeder Feindwelle bewegt sich das Gefährt weiter, bis ihr zum Endboss gelangt seid. Der Boss heißt „Steuereintreiber“. Nun müsst ihr auch diesen zur Ruhe betten, um das Event erfolgreich abzuschließen.

Beim Abschluss des Events habt ihr die Chance auf legendäre Ausrüstung und das Verbesserungsmaterial „Verzauberter Staub“.

Wie qualifiziere ich mich für das Event? Um an den Zone Trials teilnehmen zu können, müsst ihr die Hauptstory erledigt und die Schwierigkeit „Hölle I“ ausgewählt haben. Nur dann erscheinen zum richtigen Zeitpunkt die Events an den vorgegebenen Locations.

Genauere Informationen, wie ihr eure Schwierigkeit ändern könnt und was es euch bringt, haben wir für euch hier zusammengefasst: