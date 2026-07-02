Diablo 4: Waxing Gibbous – Fundorte für Drops 

In Diablo 4 gibt es seit dem Release das Unique „Waxing Gibbous“ oder auch „Zunehmender Mond“. Für viele Spieler ist es das Item für ihren Build, doch ihr könnt die Axt des Druiden nicht überall erhalten. Wo ihr mit Drops rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Wo kann ich mit Drops rechnen? Um Waxing Gibbous (Zunehmender Mond) zuverlässig zu farmen, habt ihr zwei Bosse, auf die ihr euch gezielt stürzen könnt:

Bei den zwei aufgezählten Bossen haben wir die Guides verlinkt, in denen ihr herausfinden könnt, wie ihr diese entspannt beschwören und farmen könnt.

Abseits von den aufgezählten Bossen könnt ihr die Axt zufällig auch aus Kisten oder Gegnern erhalten. Zudem könnte sich ein Besuch beim Kuriositätenhändler lohnen. Zu guter Letzt besteht auch die Chance, bei den Höllenfluten die Waffe zu ergattern, wenn ihr Kisten öffnet.

Nun wisst ihr, woher ihr das Item bekommen könnt, doch warum genau ist die Axt so beliebt und lohnt es sich, diese zu farmen?

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Warum ist Waxing Gibbous so beliebt? Die Axt hat einen besonderen Effekt, der euren Build tödlicher macht. Folgendes steht in der Beschreibung des Items: „Zerfetzen verursacht [20 – 25]%[x] mehr Schaden und hat eine Chance von 25%, bis zu 4-mal einen zusätzlichen Treffer zu landen.“.

Mit dem Druiden könnt ihr mit einem Zerfetzen-Build schon massiven Schaden austeilen, aber wer diese Axt noch zusätzlich nutzt, wird zu einer unaufhaltsamen Naturgewalt, die alles um sich herum zerfleischt. Wer also höhere Qualstufen erreichen möchte, muss sich wohl oder übel eine dieser Äxte gönnen.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zur Axt „Zunehmender Mond“ für den Druiden wissen solltet. Wer in Kämpfen viel Schaden austeilen möchte, sollte sich diese Axt unbedingt zulegen. Mehr zu Diablo 4 findet ihr hier: Diablo 4: Tier List für Season 14 – Die besten Builds im Endgame