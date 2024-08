Diablo 4: Spieler beschweren sich, weil sie in Vessel of Hatred eine neue Kampagne spielen müssen

Im Oktober erscheint mit „Vessel of Hatred“ die erste Erweiterung für Diablo 4. Um die Kampagne zu überspringen, müssen Spieler sie offenbar erst einmal durchspielen. Für manche ist das reine Zeitverschwendung.

„Vessel of Hatred“ erscheint am 8. Oktober und bringt neuen Content in Diablo 4:

eine neue Klasse – den Spiritborn (Geistgeborenen)

neue Skills, legendäre Glyphen und Paragontafeln für alle Klassen

Söldner, die ähnlich funktionieren wie Begleiter in Diablo 3 oder Mietlinge in Diablo 2

ein neues Gebiet und die Fortsetzung der Kampagne

In einem Post auf X erklärt Community Manager Adam Fletcher, dass Spieler die Kampagne abschließen müssen, um die „Vessel of Hatred“-Kampagne überspringen zu können. Manche Spieler sehen hier allerdings ein Problem, denn sie wollen am liebsten direkt in den neuen Content starten – ohne die Story zu spielen. Andere sagen: Die Kampagne spielen zu müssen, um sie zu skippen, ist doch eigentlich logisch.

Worüber beschweren sich die Spieler? Konkret geht es in der Diskussion, die auf verschiedenen Plattformen stattfindet, um das Skippen der Kampagne von Vessel of Hatred. Die müsst ihr offenbar erst einmal durchspielen, um die „Überspringen-Funktion“ freizuschalten. Das sehen manche Spieler als Problem.

Ein Nutzer fragte auf X, ob es eine Season-Pause geben wird, um die Story von Vessel of Hatred (VoH) auf den ewigen Realms zu erleben, bevor die Season beginnt, oder beides gleichzeitig startet, sodass Spieler sich zwischen Kampagne und „freiem Spiel“ entscheiden müssen.

Darauf antwortet Adam Fletcher auf X:

Wir werden vor dem Launch darüber sprechen. Es wird keine Season-Pause geben. Spieler müssen die Kampagne einmal abschließen, um die VoH-Kampagne überspringen zu können.

Unter dem Kommentar schreibt „Clinton Butler“: „Das ist wirklich so schlecht. Viele Spieler haben absolut kein Interesse an der Geschichte. Sie ist eine Hürde, die sie daran hindert, das Spielgeschehen zu genießen. Das Überspringen zu ermöglichen, schadet niemandem, sondern erlaubt den Spielern, das Spiel so zu genießen, wie sie es möchten. Wenn sie die Story erleben wollen, werden sie sie spielen.“

Im Blizzard-Forum schreibt „Falling“ dazu, dass es schön wäre, die VoH-Kampagne überspringen zu können. „Gebt den Spielern, die die Story erleben möchten, die Möglichkeit dazu, aber bitte zwingt sie uns nicht auf“, meint er. Er möchte alle Features der Erweiterung nutzen können, ohne die Kampagne spielen zu müssen. „Schließlich bezahle ich für die Erweiterung. Und wenn ich Teile davon überspringen möchte, sollte ich dazu in der Lage sein“, schreibt er.

Durchspielen, um zu skippen – „Ist doch logisch“

Gibt es auch andere Meinungen? Ja, einige. Auch in einem Beitrag auf Reddit diskutieren Nutzerinnen und Nutzer über das Thema. Der Top-Kommentar stammt von „ThanosWasRightHanded“ und sammelte über 2.000 Upvotes. Er schreibt: „Es gibt Leute in den Kommentaren, die tatsächlich sauer sind, weil sie die brandneue Kampagne, die sie noch nie erlebt haben, vielleicht einmal spielen müssen.“

„Ymmera“ fragt sich, warum sich die Leute darüber aufregen. Er meint: „Natürlich muss man die Kampagne mindestens einmal abschließen, bevor man sie überspringen kann“ – das sei doch logisch. Und „Darksharq“ merkt an, dass manche Leute die Erweiterung wegen der neuen Klasse gekauft haben, nicht wegen der neuen Story. Die gesamte Kampagne noch einmal zu machen, wäre ziemlich lahm, findet er.

Und „Anxnymxus-622“ merkt an, er kann nicht mehr zählen, wie viele Leute gesagt haben, dass sie jede einzelne Zwischensequenz der Diablo-4-Kampagne übersprungen haben, um dann zu sagen, wie schlecht sie war. Und „_redacteduser“ meint: „Das sind auch die Ersten, die sich darüber beschweren, dass es keinen Content gibt.“

Für „tomkc518“ war die Hauptkampagne von Diablo 4 „fantastisch, mit den BESTEN Zwischensequenzen“, er freue sich darauf, sie noch einmal zu spielen und die Geschichte fortzusetzen. Und für „AdministrativeAct902“ war die Hauptkampagne von Diablo 4 „absolut 10/10.“

Muss ich die komplette Kampagne spielen? Blizzard habe laut PC Gamer in einem Interview geäußert, dass „Spieler, die Diablo 4 zum ersten Mal mit Vessel of Hatred starten, die Möglichkeit haben werden, die Hauptkampagne zu überspringen und direkt in die Geschichte der Erweiterung einzusteigen.“

Laut wowhead wird es für neue Spieler, die direkt in die Handlung von VoH starten, eine Zusammenfassung der vorigen Ereignisse geben.

Auf Reddit merken mehrere Nutzerinnen und Nutzer an, dass sie sich auf die neue Kampagne freuen. Andere schreiben, dass sie die Haupt-Story ein weiteres Mal spielen wollen – dieses Mal mit der neuen Klasse. MeinMMO Redakteur Benedict Grothaus konnte den Spiritborn bereits spielen. Zwei Stunden lang hat er sich mehr oder weniger ausgetobt und die Skills ausprobiert. Mehr dazu lest ihr hier: Diablo 4: Ich war bei Blizzard und habe die neue Klasse von Vessel of Hatred gespielt – Das kann der Spiritborn