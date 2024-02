Diablo 4: Spieler erhält einen super seltenen Bogen mit den unglaublichen Werten, doch ein Bug macht ihn nutzlos

Ein Spieler hat einen einzigartigen Bogen mit nahezu perfekten Werten in Diablo 4 erhalten. Doch der ist nutzlos für ihn, weil ein vermeintlicher „Bug“ andere Waffen einfach viel stärker macht.

Was ist das für ein Bogen? Auf Reddit teile der Nutzer „Koud_biertje“ seinen „Eaglehorn“-Bogen. Das Besondere dabei: Das Unique-Item hat in fast allen Kategorien den besten Wert, nur beim Schaden gegen Elitegegner fehlen ihm ein paar Prozente zum maximalen Wert.

Dadurch, dass es sich um einen einzigartigen („Unique“) Bogen handelt, ist er relativ selten. Nutzer rechneten aus, dass der Bogen nur eine Chance von 1 zu 175.616 hat, mit den Werten zu droppen (Quelle: gamesradar+). Der Nutzer teilte seinen Bogen aber nicht zum Angeben, im Gegenteil: Der Bogen ist für ihn komplett nutzlos.

Hier könnt ihr den Gameplay-Trailer zu Season 3 sehen:

Trotz nahezu perfekter Werte ist der Unique Bogen nutzlos

Warum ist der Bogen nutzlos? Der Bogen ist nutzlos, weil ein vermeintlicher „Bug“ Armbrüste viel stärker macht. Im Kommentar des Beitrags auf Reddit schreibt „Koud_biertje“: „Ich spiele einen Penshot-Jäger, die Armbrust verursacht fünfmal mehr Schaden.“

Hier könnt ihr den einzigartigen Bogen im Reddit-Beitrag sehen:

In den Kommentaren unter dem Beitrag behaupten verschiedene Nutzer, dass Armbrüste in Diablo 4 bereits die 3. Season in Folge stärker sind. Das liege offenbar an einem Bug, der dafür sorge, dass sie viel mehr Schaden verursachen, als sie eigentlich sollen.

„Der Wechsel von einem Nahkampfangriff zu einem Fernkampfangriff löst ihn aus. Durchschlag/Hieb/Schattenschritt/Wirbelklingen machen also den nächsten Kernangriff mit einer Armbrust mächtiger“, schreibt „Koud_biertje“ in Kommentar.

Was sagt die Community dazu? Einigen aus der Community war der vermeintliche Bug nicht bekannt. Sie sind froh, dass sie nun aufhören können den Bogen zu farmen. f1zo schreibt: „Erstaunlich, jetzt pack ihn weg und benutze ihn nie wieder…“

Rhayve schreibt: „Ich denke, es gibt derzeit wirklich keinen Grund, Bögen zu benutzen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass Blizzard das im Midseason-Patch behebt, sodass der „Eaglehorn“ zu diesem Zeitpunkt wieder relevant werden könnte.“

Ob der vermeidliche „Bug“ mit den Armbrüsten nicht sogar gewollt ist, ist nicht klar. Manche Builds wirken so stark, dass sie sich fast schon „falsch“ anfühlen. Seit dieser Season möchte Blizzard OP-Builds bewusst so lassen, um den Spielern die Freude nicht erneut zu rauben. Und der Chef von Diablo 4 findet, das Spiel spielt sich am besten, wenn es sich anfühlt, als würde man cheaten: Mehr dazu könnt ihr hier lesen.