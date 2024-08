Trading in Diablo 4: Blizzard deaktiviert den Handel, weil Items fürs Endgame dupliziert wurden

In Diablo 4 könnt ihr aktuell nicht handeln, weil Blizzard das Feature deaktiviert hat. Die Entwickler untersuchen einen Dupe-Exploit, bei dem es offenbar auch um die Stygischen Steine für das Endgame geht.

Warum wurde das Trading deaktiviert? Am Abend des 14. August deaktivierte Blizzard das Handeln in Diablo 4. In einem Beitrag im Forum schreibt Community Manager Adam Fletcher, dass das Team aktuell ein „mögliches Duplikationsproblem“ untersucht.

Wie lang ist der Handel deaktiviert? Wie lange der Handel deaktiviert bleibt, ist noch unklar. Fletcher schreibt dazu im Forum:

Wir werden den Handel in Diablo 4 deaktivieren, während wir ein mögliches Duplikationsproblem untersuchen. Wir entschuldigen uns für die Störung und werden euch auf dem Laufenden halten, wann der Handel wieder verfügbar sein wird, sobald wir das Problem weiter untersucht und alle notwendigen Maßnahmen ergriffen haben.

Was ist das für ein Problem? In der Vergangenheit deaktivierte Blizzard das Handeln, weil Gold dupliziert wurde. Spieler haben einen Exploit entdeckt, mit dem sie ihr Gold vervielfältigen und Items für mehrere Milliarden handeln konnten. Probleme mit Gold-Dupes gab es schon in Diablo 2. Dort waren die Exploits so schlimm, dass Spieler irgendwann seltene Items als neue Währung etabliert haben.

In dem aktuellen Fall wurden offenbar Items, Mats und vor allem die Stygischen Steine vervielfacht und verkauft. Diablo-Experte „Rob2628“ zeigt in seinem YouTube-Video eine Trading-Seite, auf der die Steine tausendfach angeboten werden. Auf einem Screenshot im Video ist das Inventar eines Spielers erkennbar, in dem sich haufenweise Steine befinden – um die 1.500 Stück.

Stygische Steine benötigt ihr, um die „Gequälten“ Versionen der Bosse zu beschwören. Pro Run braucht ihr verschiedene Mats und einen Stein. Die bekommt ihr seit dem Start von Season 5 auch in den „Höllenhorden.“

Was rät der Diablo-Experte? Rob merkt in seinem YouTube-Video an, dass es aktuell auch nicht möglich sei, Items zu droppen und sie auf diesem Weg weiterzugeben. Er hält es für einen „Win“, dass Blizzard hier so schnell reagiert hat. Ferner motiviert er Spielerinnen und Spieler dazu, solche Fälle zu melden, wenn sie ihnen auffallen:

Das ruiniert jedes Mal die Wirtschaft in jeder Season, und ich hoffe wirklich, dass mit der Veröffentlichung von „Vessel of Hatred“ in nur anderthalb Monaten all diese Exploits entdeckt und deaktiviert werden. Wenn ihr irgendwelche Infos habt, meldet sie bitte an die offiziellen Kanäle […]. Ich möchte euch ermutigen, das zu tun, weil es nicht cool ist, dass die Wirtschaft jedes Mal zerstört wird. Jedes Mal, wenn eine neue Season startet, gibt es einen neuen Duplikations-Exploit, und jedes Mal wird die Wirtschaft stark beeinflusst und ruiniert.

Im Twitch-Livestream fragt sich Diablo-Experte wudijo am 14. August, ob es jemals eine Season geben wird, in der keine Dupe-Exploits auftauchen. Auch in der letzten Season gab es derartige Exploits, mit denen Spieler Gegenstände vervielfachen konnten. Einem Paar ist es passiert, dass sie versehentlich mehrere Items dupliziert haben. Ohne wirklich zu wissen, wie das passiert ist, haben die beiden direkt Alarm geschlagen und den Glitch in Diablo 4 panisch gemeldet.