Neues Update für Diablo 4 soll einen der größten Kritikpunkte angehen, verspricht frischen Wind bei Builds

Diablo 4 startet bald mit Season 2 in eine neue Erzählung, doch bevor ihr Vampire schlachten könnt, offenbart Blizzard kommende Neuerungen, die im Bereich „Builds“ für frischen Wind sorgen könnten.

Worauf können sich Spieler freuen? Diablo 4 feiert am 17. Oktober den Start von Season 2. Season of Blood soll das neue Abenteuer heißen und wirft euch in den Kampf gegen blutrünstige Vampire. Blizzard hat deshalb schon die wichtigsten Dinge zusammengefasst (via x.com), die ihr bald erwarten könnt. Darunter fallen folgende Optionen:

Den Vampir-Boss „Lord Zir“ vernichten

Neue kosmetische Items

Vampirkräfte, die euch stärken

Selbst zu einem Vampir werden

Neue Dungeons und Welt-Events

5 neue Endgame-Bosse

Neue Paragon-Glyphen, Uniques und legendäre Kräfte

Schon mit Season 1 bemängelten viele Fans die Build-Vielfalt. Jeder spielte mit fast denselben Builds und nur eine handvoll Herzen aus der Season-Mechanik waren mächtig genug, um beachtet zu werden. Das könnte sich mit Season 2 ändern.

Ihr kennt Season 2 noch nicht? Dann haben wir für euch den passenden Trailer:

Schwache Klassen und wenig Vielfalt

Womit hatten Fans zu kämpfen? Season 1 glich nicht nur einem Desaster zwecks der Inhalte, sondern auch der Anpassungen und Neuerungen. Der Umfang war zu wenig, die Änderungen der Klassen zu heftig und bot generell viel zu wenig Vielfalt, um Spieler lange bei Laune zu halten.

Wenn man dann selbst in der Season aktiv war, baute man einer der bekannten Endgame-Builds zusammen, farmte einige Runden Albtraum-Dungeons und verschwand wieder in anderen Games.



Mit Season 2 könnte sich das aber ändern, vor allem in Bezug auf die Builds, denn Blizzard verspricht jetzt schon neue Paragon-Glyphen, Uniques und legendäre Items. Genauere Infos werden wahrscheinlich erst im kommenden Entwickler-Stream veröffentlicht, doch sollten die Änderungen groß ausfallen, könnten viele schwache Builds im neuen Glanz erstrahlen und sogar neue Builds entstehen.

Wann startet der Stream? Der Stream mit weiteren Neuigkeiten startet am 10. Oktober um 20 Uhr deutscher Zeit. Zuschalten könnt ihr über Twitch.

Auch der bekannte Experte Wudijo reagierte auf diese Mitteilung gespannt. Laut ihm könnten sich damit neue Möglichkeiten eröffnen, damit auch schlechte Builds stärker werden und im Endgame performen können. Es bleibt abzuwarten, wie stark die Glyphen abgeändert wurden und ob Blizzard die Droprate der Uniques anpasst.

Seid ihr gespannt auf die kommenden Änderungen am Dienstag? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren und teilt uns mit, wie ihr zu der Ankündigung steht!

