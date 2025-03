Spieler versuchen alles, um Meilenstein in Diablo 4 zu erreichen, bevor Blizzard es ihnen 73-mal schwerer macht

Das Hack’n Slay Diablo 4 wird mit Season 8 deutlich schwieriger. Blizzard hat angekündigt, dass der Fortschritt im Action-RPG mit Season 7 zu leicht geworden ist und will das Erreichen bestimmter Ziele jetzt deutlich schwieriger machen. Im Moment, sagt Blizzard, erreichten 50 % den Schwierigkeitsgrad Tormet 4, ab dem April mit Season 8 sollen das nur noch die besten 10 % der Spieler schaffen. Bei einigen Spielern löst das jetzt eine Reaktion aus, noch schnell einen Meilenstein zu erreichen. Man will Pit 150 knacken.

Das ist die Ankündigung von Blizzard: Am 7. März hat Blizzard in einem Campfire Chat angekündigt, dass man den Schwierigkeitsgrad in Diablo 4 wieder deutlich erhöhen will:

Mit Season 7 hat sich die Zahl der Spieler verdoppelt, die Pit 65 geschafft und damit den Schwierigkeitsgrad Torment 4 freigeschaltet haben. Etwa 50 % der Spieler von Diablo 4 haben dieses Ziel erreicht.

Mit Season 8 soll das Erreichen des Schwierigkeitsgrades viel schwerer werden: Statt 50 % aller Spieler sollen nur noch die besten 10 % aller Spieler von Diablo 4 in der Lage sein, Torment 4 freizuschalten

Pit 150 soll ab April 73-mal schwieriger werden, sagt ein Creator

Das ist jetzt die Annahme: Wie Dexerto berichtet, hat der Content-Creator Rob2628 vor etwa 2 Wochen ausgerechnet, dass ein aktueller Meilenstein für ehrgeizige Spieler in Diablo 4, der Pit 150, in der Season 8 etwa 73-mal schwieriger werde als jetzt in Season 7.

Man werde 73,5-mal mehr Schaden benötigen als heute, um Pit 150 erfolgreich abzuschließen, hat der Creator errechnet (via YouTube).

Einige Spieler schimpfen auf das elitäre Blizzard

Das ist jetzt das Ergebnis: Die Ankündigung von Blizzard wird kontrovers diskutiert. Im Forum zu Diablo 4 gibt es eine negative Interpretation. Da sagt ein Nutzer: Blizzard wolle faktisch 40 % der aktuellen Spieler von Torment 4 ausklammern.

Das sei eine „elitäre Haltung“, die nach Leuten stinke, denen es nur darum gehe, möglichst elitär in Grinding-Games unterwegs zu sein.

Der Nutzer sagt: Er sei nicht böse auf Blizzard, nur sehr enttäuscht.

Spieler sehen es als Motivation, noch mal richtig bei Diablo 4 reinzuhauen

Es gibt aber auch einige Spieler, denen die Ankündigung von Season 8 nun Dampf macht. So sagte ein Spieler auf reddit am 22. März: Er hat eigentlich gar keine Lust mehr, Diablo 4 zu spielen, doch jetzt hat er noch mal alle Motivation zusammengekratzt und ist Pit 150 angegangen und hat die Herausforderung sogar bewältigt, weil er glaubt, dass er es in Season 8 für ihn nicht mehr machbar sein wird, so weit oben mitzuspielen:

Ich hatte 0 Motivation, den BW-Käse über Pit 135 hinaus zu bringen – es ist kein spaßiges Build, es ist total übersteuert und verlässt sich nur darauf, dass man seine Ausrüstung bis zu dem Punkt verbessert, an dem man alles, was einem im Weg steht, niederwalzen kann. Aber dann sah ich die S8-Patch-Notes und erkannte, dass es jetzt oder nie an der Zeit ist, das 150er-Clear zu erreichen.

Auch andere Nutzer sagen, dass sie jetzt die Chance ergreifen, noch mal richtig bei Diablo 4 anzuglotzen, bevor es für sie mit Season 8 unmöglich wird, so hochzukommen.

Wann ist es vorbei? Die Season 8 von Diablo 4 wird am 29. April beginnen und bis Mitte Juli 2025 gehen.

Angst vor den Patch-Notes als Motivation

Das steckt dahinter: Normalerweise de-motivieren Ankündigungen von neuen Patches und Inhalten die Spieler eigentlich.

Es macht normalerweise nicht mehr so viel Spaß, die aktuellen Inhalte zu spielen, weil sich die Spieler gedanklich schon mit den neuen Sachen beschäftigen und der aktuelle Inhalt dann irrelevant und reizlos wirkt. Daher zögern viele Entwickler damit, nächste Erweiterungen und Patches früh vorzustellen.

Ironischerweise scheint Blizzard hier aber mit der Ankündigung, Diablo 4 deutlich härter machen zu wollen, zumindest bei einigen Spielern mehr Lust auf den aktuellen Content erzeugt zu haben: Blizzard will Diablo 4 viel härter machen – Jetzt haben Spieler herausgefunden, wie hart