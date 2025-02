Spieler gibt Tipp, wie ihr an die seltenen legendären Runen in Diablo 4 kommt – Aber das geht nur noch kurz

Legendäre Runen sind in Diablo 4 relativ selten, aber ein Spieler hat einen cleveren Tipp, wie ihr euch aktuell welche schnappen könnt. Wer in den nächsten Tagen zockt, hat die besten Chancen, einige davon zu bekommen.

Das hat es mit den Runen auf sich: Mit Vessel of Hatred, der ersten Erweiterung für Diablo 4, kamen Runen ins Spiel. Es gibt sie in drei Seltenheitsstufen: magisch, selten und legendär. Je seltener die Rune, desto stärker ihr Effekt. Kombiniert ihr zwei davon, entsteht ein Runenwort mit einzigartigen Boni. Alle Runen und ihre Funktionen seht ihr in unserer Übersicht.

Runenwörter können enormen Einfluss auf eure Builds haben und eure Skills sowie eure Werte unterstützen. Da Runen jedoch selten droppen, suchen Spieler ständig nach den besten Farm-Methoden. Ein Spieler hat jetzt eine gute Strategie entdeckt – und die hat mit dem aktuellen Event zu tun. Dort bekommen viele von euch zwar keine neuen Cosmetics, dafür aber nützlichen Loot.

Aktuell läuft das „Lunare Erwachen“-Event in Diablo 4, bei dem ihr euch durch Ansehensstufen verschiedene Belohnungen erspielen könnt – das Event dauert noch bis zum 18. Februar um 19:00 Uhr an. Alles, was ihr tun müsst: Event-Schreine aktivieren, den Buff mitnehmen und Monster-Horden niedermähen. So sammelt ihr „Gunst der Ahnen“, die als Ruf für die Ansehensstufen dient.

Ihr könnt euch nach Stufe 10 wiederholbare Belohnungen sichern. Die Belohnungen enthalten unter anderem Runentruhen.

„Unendlicher“ Grind für legendäre Runen

Was empfiehlt der Spieler? Neben Loot bekommt ihr im Event auch „legendäre Runentruhen der Urahnen“, die im Schnitt sechs Runen enthalten. Ein Spieler auf Reddit rät deshalb, das Event unbedingt zum Runen-Farmen zu nutzen. Die letzte Ansehensstufe verschafft euch legendäre Runen, aber auch die „unendlichen Geschenke der Urahnen“, die ihr nach Abschluss aller Stufen weiter farmen könnt, enthalten wertvolle Runen.

Konkret schreibt er im Beitrag:

Die höchsten beiden Belohnungsstufen des Events geben legendäre Runen. Sobald ihr Stufe 10 im Event erreicht, enthält jede weitere Truhe legendäre Runen. Mit dieser Methode kann man wahrscheinlich 5–6 Truhen pro Stunde farmen – vielleicht sogar mehr? Es wurde darauf hingewiesen, dass jede Truhe nur eine legendäre Rune enthält. Das stimmt, aber 5–6 legendäre Runen pro Stunde sind trotzdem ziemlich gut. Während ihr diese sammelt, bekommt ihr außerdem Dutzende Runen niedrigerer Stufen, die ihr für legendäre Runen eintauschen könnt.

Welche Tipps gibt es noch für das Event? Um diese wiederholbare Belohnung gezielt zu farmen, empfiehlt der Spieler, durch die Kopfjagdzonen und Höllenfluten zu reiten. Dort gibt es viele Lunarschreine und jede Menge Gegner-Horden. Die sogenannten Hexenfluten eignen sich zudem perfekt zum Leveln. Nehmt auch Mini-Events mit, da sie besonders viele Monster spawnen lassen.

Ein anderer Spieler auf Reddit empfiehlt zudem, immer wieder die Alptraum-Dungeons Sirokkohöhle und Verlassener Tunnel in Kehjistan zu laufen. Denn dort wimmelt es nur so von Spinnen, die nach ihrem Tod noch mehr Spinnen spawnen.

Zusätzlich rät er, den Schrein der Verbindung besser zu „rerollen“, da er euch eher aufhält, als dass er hilft. Dafür reicht es, wenn ihr zurück in die Stadt teleportiert, kurz wartet und dann wieder zurück in das Gebiet reist. Bei Ankunft soll dort dann ein anderer Schrein stehen. Obendrauf empfiehlt der Spieler, den Söldner Subo mitzunehmen, da er euch alle Monster und Ressourcen auf der Minimap anzeigt. Welche Söldner es in Diablo 4 gibt und was sie so können, seht ihr in unserer Übersicht.