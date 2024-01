Diablo 4: Kulls Herz funktioniert nicht, Tagebücher fehlen – Was ist da los?

In Season 3 von Diablo 4 sorgen aktuell ein paar Quests für Probleme. Für „Kulls Herz“ sollt ihr Tagebücher sammeln – jedoch lässt sich das nicht abschließen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Im Rahmen der saisonalen Quest gelangt ihr zu einem neuen Treffpunkt – „Die Torhalle“. Ihr erreicht sie über einen neuen Wegpunkt. Sie dient in Season 3 von Diablo 4 als Übergang von der „Oberwelt“ in die Gewölbe.

In der Torhalle findet ihr nicht nur robotische Händler, sondern auch ein Tagebuch. Es liegt auf einem Tisch in der Nähe der Garderobe und ist als Nebenquest gekennzeichnet. Sobald ihr das erste Tagebuch anklickt, startet eine saisonale Nebenquest mit dem Titel: „Kulls Herz“.

Ihr erhaltet den Auftrag, weitere Tagebücher in den Gewölben zu finden. Jedoch scheint die Quest aktuell verbuggt zu sein, sodass die Spieler die Quest-Items vergeblich suchen.

Was muss ich in der Quest machen? In „Kulls Herz“ sammelt ihr Tagebucheinträge von Zoltun Kull. Das erste findet ihr in der Torhalle auf einem Tisch in der Nähe von der Garderobe, das zweite erhaltet ihr, nachdem ihr Malphas am Ende der saisonalen Hauptquest besiegt.

Nach diesen zwei Tagebüchern scheint aktuell aber Schluss zu sein.

Der Fortschritt von „Kulls Herz“ hängt bei 2/5

Das ist das Problem: Viele Spieler berichten, dass sie nach dem zweiten Tagebuch keine weiteren mehr finden. Die Quest schreitet nicht mehr voran.

Auch nach dem erfolgreichen Abschluss mehrerer verschiedener Gewölbe haben wir keine weiteren Tagebücher erhalten – selbst auf unterschiedlichen Weltstufen oder in Alptraum-Gewölben. Die Tagebücher sollen eigentlich in den „Drahtgeflochtenen Truhen“ liegen, die man öffnen darf, wenn man zum Ende des Gewölbes noch Schutz von Zoltun übrig hat:

Zur Sicherheit sind wir darüber hinaus ganze Gewölbe abgelaufen, falls die Tagebücher doch woanders liegen. Aber auch da keine Spur von den Quest-Items.

Um die Quest erfolgreich abschließen zu können, fehlen also drei Tagebücher, die aktuell nicht auffindbar sind

Von offizieller Seite gibt es aktuell keine Infos dazu. Es ist möglich, dass die Tagebücher einfach eine absurd niedrige Dropdrate haben, oder erst ab bestimmten Alptraum-Stufen zu finden sind, die aktuell noch niemand erreicht hat. Möglicherweise handelt es sich aber auch um einen Bug. Dadurch, dass der Bug in der Quest „Trommeln des Gewölbes“ aber nach einem Tag gefixt wird, könnte auch hier demnächst ein Hotfix kommen.