Diablo 4 ist das am meisten heruntergeladene Spiel auf PS5, schlägt sogar das neue Final Fantasy

Der Juni war, was die Veröffentlichung von Spielen betrifft, ein wichtiger und vielversprechender Monat. Insbesondere Titel wie Final Fantasy XVI, Street Fighter 6 und Diablo 4 wurden mit Spannung erwartet – letzteres hat dabei alle anderen vom Thron gestoßen.

Sony hat die Top-Downloads auf der PS5 im Juni 2023 veröffentlicht (via PlayStation Blog). Aus den Listen geht ein klarer Sieger hervor, was die digitalen Downloads in den USA und Europa betrifft: Diablo 4.

Auf den nachfolgenden Plätzen finden sich weitere Top-Titel, aber es gibt ziemliche Unterschiede zwischen der USA und Europa.

Am 20. Juli startet Season 1 in Diablo 4. Den Trailer dazu könnt ihr hier sehen:

Lilith führt die Top-Liste an

Welche Spiele befinden sich auf den ersten Plätzen? Das Spiel, das auf der PS5 im Juni 2023 am meisten heruntergeladen wurde, ist Diablo 4. Das lag vermutlich unter anderem an dem Server Slam, der gut bei den Spielern angekommen ist. Obwohl Blizzard die „Server zerstören“ wollte, lief so gut wie alles glatt, die Fans waren durch die Bank begeistert.

Wie erfolgreich ist Diablo 4? Blizzard hat zwar keine genauen Verkaufszahlen von Diablo 4 verraten, aber innerhalb von 5 Tagen lag man bei einem Umsatz von 666 Millionen US-Dollar (via activisionblizzard.com). Nach der ersten Release-Woche habe man 276 Millionen Spielstunden verzeichnet.

Auf dem zweiten Platz der Spiele, die am meisten heruntergeladen wurden, steht in Europa Final Fantasy XVI. Ein Spiel, das ebenfalls von vielen Fans mit großer Spannung erwartet wurde. MeinMMO-Dämon Cortyn ist für eine Woche vollkommen in Final Fantasy XVI versunken und verrät, wie gut das Spiel wirklich ist – und wen es enttäuscht:

Platz 3 nimmt F1 2023 ein, während man Street Fighter 6 in Europa erst auf dem sechsten Platz findet, gefolgt von Call of Duty: Modern Warfare 2. In der USA steht Street Fighter 6 hingegen auf Platz 3.

Das Schlusslicht bildet in Europa Marvel’s Spider-Man: Miles Morales auf dem zehnten Platz der Spiele, die am meisten auf der PS5 heruntergeladen wurden.

Das sind die Top 10 Downloads auf der PS5 in Europa und USA

Hier seht ihr die Liste der Top-Downloads im Juni 2023 auf PS5 in Europa:

Diablo IV Final Fantasy XVI F1 2023 Grand Theft Auto 5 FIFA 2023 Street Fighter 6 Call of Duty: Modern Warfare 2 Cyberpunk 2077 NBA 2K23 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

In der USA sieht die Liste etwas anders aus:

Diablo IV Final Fantasy XVI Street Fighter 6 Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Modern Warfare 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K23 FIFA 2023 MLB The Show 23 Star Wars Jedi: Survivor

Auch auf der PS4 nimmt Diablo 4 den ersten Platz der Spiele ein, die am meisten heruntergeladen wurden – aber nur in der USA. In Europa steht Minecraft auf der Konsole auf dem ersten Platz, gefolgt von FIFA 2023. Diablo 4 folgt auf der PS4 in Europa auf Platz 3.

Was die Free2Play-Titel betrifft, steht Fortnite auf Platz 1 in der USA und Europa, auf der PS5, aber auch auf der PS4. Apex Legends und Overwatch belegen in Europa hier die letzten Plätze.

In Sonys Abo-Modell sind ebenfalls Shooter enthalten, die ihr, neben den Free2Play-Titeln, kostenlos spielen könnt:

