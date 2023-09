Diablo 4: Viele freuen sich auf den EXP-Buff im neuen Update – Experte erklärt, was er wirklich bringt

Am 12. September erscheint Patch 1.1.4 für Diablo 4 und bringt Änderungen mit sich. Gameplay-Veränderungen und Bug-Fixes machen einen großen Teil der Inhalte aus. Wir zeigen euch in der Übersicht, warum der EXP-Buff kleiner ist, als er aussieht.

Was ist das für ein Patch? Das Update 1.1.4 für Diablo 4 kündigten die Entwickler vor ein paar Tagen an. Fans freuen sich unter anderem über den Buff auf Erfahrungspunkte. Blizzard schreibt „Der Gesamterfahrungsbonus für den saisonalen Segen der ‘Urne der Aggression’ wurde von 8 % auf 20 % erhöht.“

Diablo-Experte Wudijo erklärt in einem Video, was diese Zahlen eigentlich bedeuten.

Eigentlich nur etwa 3 % Buff

Darum geht’s: Blizzard erklärt, dass man mit der EXP-Erhöhung Spielern helfen will, etwas schneller auf Stufe 100 zu kommen.

In seinem Video erklärt, dass der Anstieg von 8 % auf 20 % auf den ersten Blick zwar gut aussähe, aber man genau hingucken muss.

Letztlich kommt der Bonus auf die Erfahrungspunkte bei etwa 3,83 % heraus. Denn die Boni sind additiv und nicht multiplikativ.

Wir spielen mit 100 % Basis-Erfahrungspunkten

Durch die Qualstufe kommen kommen 200 % oben drauf, womit man bei 300 % landet

Mit einem Trank kommt man auf 305 %

Nun kamen vorher 8 % durch den Urne-der-Aggression-Buff hinzu, wodurch man auf 313 % kam

Daraus werden jetzt 325 %

Teilt man jetzt 325 durch 313, ergibt das 3,83 %

In Hinblick auf die Gesamtmenge der erhaltenen XP erhaltet ihr nach dem Patch also 3,83 % mehr XP als vor dem Patch

Was genau das für die verschiedenen Boni in Diablo 4 bedeutet, erklärt Wudijo an Beispielen. Das Video von Wudjio binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

„Soweit ich weiß, zählt der Bonus nur für Monsterkills. Also nicht zum Bonus für das Abschließen von Nightmare-Dungeons.“ Er erklärt, dass es zwar immer noch ein Bonus sei, aber eben weniger, als man erstmal denkt. Doch auch kleine Boni wie dieser hier würden helfen, schneller auf das Max-Level zu kommen. Er könne sich vorstellen, dass Blizzard in Zukunft weitere Änderungen implementieren wird, die in diese Richtung gehen.

Wie steht ihr zu diesem Patch? Ist euch egal, dass die Prozente für den EXP-Buff etwas geringer sind und ihr freut euch trotzdem, weil das Leveln wenigstens etwas schneller geht? Oder hättet ihr euch größerer Änderungen gewünscht?

Auch nach dem Leveln gibt es noch Probleme: Ein Spieler erreicht Level 100 in Diablo 4 und zieht sein Fazit: Weiß jetzt, warum alle so meckern