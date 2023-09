Patch 1.1.4 kommt am 12.09. und bringt ein paar wichtige Änderungen für Diablo 4 mit. Unter anderem werden ein paar Fehler in Quests beseitigt, zusätzlich bringt der Patch eine Erhöhung des EP-Bonus mit. Was euch in den Patch Notes erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was wird Patch 1.1.4 anpassen? Der Patch geht vor allem verbuggte Quests an, aber auch Voice-Over-Zeilen und eine Fehlermeldung über ein volles Inventar. Zudem hat er eine deftige Erhöhung auf den Erfahrungspunkte-Bonus der Saisonreise im Gepäck.

Wann erscheint Patch 1.1.4? Der Patch soll am 12. September erscheinen. Blizzard gibt die gesamten Patch Notes aber schon bekannt.

Patch Notes 1.1.4 in der Übersicht

Die wichtigsten Änderungen seht ihr hier:

Gameplay-Updates

Der Gesamterfahrungsbonus für den saisonalen Segen der „Urne der Aggression“ wurde von 8 % auf 20 % erhöht.

Kommentar der Entwickler: Wir haben den Gesamterfahrungsbonus der Urne der Aggression erhöht, um den saisonalen Segen wirkungsvoller zu machen und Spielern, die Stufe 100 anstreben, zu helfen, diese etwas schneller zu erreichen.

Aktuell erhält man mit einer voll aufgewertete Urne der Aggression einen EP-Bonus von 8 %

Quests und Events

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Gegenstände „Loraths Stangenwaffe“ und „Seltsames Amulett“ aus der Quest „Fehlende Teile“ nicht aufgehoben werden konnten, nachdem man sie fallen gelassen und die Stadt per Reittier wieder betreten hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Fortschreiten in der Quest „In Gedanken bei der Gans“ blockiert werden konnte, wenn der Spieler sich über das Stadtportal teleportierte oder das Spiel unmittelbar nach der Platzierung von Tavishs Dolch verließ.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Fortschreiten in der Quest „Vergiftete Herzen“ blockiert werden konnte, wenn der Spieler das Gebiet während Anetas Dialog mit Vera verließ.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Abschluss des Events „Würgende Masse“ nicht mit Gold belohnt wurde.

Sonstiges

Es wurde ein Fehler behoben, durch den eine Dialogoption für Kres nicht richtig angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Prozentsatz für den Abschluss der Saisonreise im Saisonmenü den Fortschritt des zuletzt angesehenen Kapitels anstelle des aktiven Kapitels anzeigte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Benachrichtigung, dass das Inventar voll ist, unerwartet erscheinen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Abschluss eines Ziels der Saisonreise der Tunnel der Boshaftigkeit keine Punkte brachte, wenn das Herz am Ende nicht eingefangen wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Voice-Over-Zeilen für die folgenden Spott-Emotes nicht wiedergegeben wurden: Ich vernichte Euch! Ihr werdet sterben! Ich zerreiße Eure Seele! Sterbt! Euer Untergang wartet!

Verschiedene visuelle, Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

Die Entwickler von Diablo 4 kümmern sich in regelmäßigen Abständen um die Behebung von Fehlern und dergleichen. Fehlt euch noch etwas im Patch oder gibt es etwas, was unbedingt geändert werden muss? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Der Bonus auf die Erfahrungspunkte wird sicherlich einige Spieler freuen, die ihre Charaktere noch aufleveln wollen. Auch wenn der Buff damit erst ungefähr einen Monat vor Season 2 kommt:

