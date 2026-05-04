Diablo 4: Endurant Faith – Fundorte für Drops 

In Diablo 4 gibt es seit dem Release von Season 5 das Unique „Endurant Faith“. Für viele Spieler ist es das Item für ihren Build, doch ihr könnt die Panzerhandschuhe nicht überall erhalten. Wo ihr mit Drops rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Wo kann ich mit Drops rechnen? Um Endurant Faith (Ausdauernder Glaube) zuverlässig zu farmen habt ihr vier Bosse, auf die ihr euch gezielt stürzen könnt:

Bei drei der vier aufgezählten Bosse haben wir die Guides verlinkt, in denen ihr herausfinden könnt, wie ihr diese entspannt beschwören und farmen könnt.

Abseits von den aufgezählten Bossen könnt ihr die Handschuhe auch bei den Infernalen Horden ergattern, da dort die Drop-Chance erhöht ist.

Nun wisst ihr, woher ihr das Item bekommen könnt, doch warum genau sind die Handschuhe so beliebt und lohnt es sich, diese zu farmen?

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

Warum ist Endurant Faith so beliebt? Die Panzerhandschuhe haben einen besonderen Effekt, der euren Build zum Tank machen kann. Folgendes liest sich in der Beschreibung: „Wenn Ihr Schaden in Höhe von mindestens 30 % eures maximalen Lebens auf einmal erleiden würdet, wird er stattdessen auf die nächsten 4 Sek. verteilt und um [30 – 40]% verringert.“.

Das steigert eure Überlebenschancen immens und sorgt dafür, dass sogar heftige Treffer von Bossen oder Gegnergruppen lächerlich aussehen.

Mit folgenden Boni könnt ihr rechnen, wenn ihr den Handschuh ausrüstet:

+[28 – 42] auf alle Stats

+[638 – 873] maximales Leben

+[6 – 8] % Abklingzeitreduktion

+[16 – 25] % Erhaltene Heilung

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr zu den Panzerhandschuhen „Ausdauernder Glaube“ wissen solltet. Wer in Kämpfen viel Schaden einsteckt und robuster werden möchte, sollte sich diese Handschuhe unbedingt zulegen. Mehr zu Diablo 4 findet ihr hier: Diablo 4: Tier List für Season 13 – Die besten Builds im Endgame