Diablo 4: Sie schlummert in euch ist verbuggt – So schafft ihr die Quest trotzdem

In Diablo 4 gibt es mit „Sie schlummert in euch“ eine wichtige Quest, die ihr erledigen müsst, doch die ist gerade verbuggt. Wie ihr sie trotzdem abschließen könnt, zeigen wir euch hier.

Was ist das für eine Quest? Seit dem Release von „Lord of Hatred“ gibt es eine neue Quest, die „Sie schlummert in euch“ heißt. In dieser müsst ihr in eure Seele tauchen, mit einem besonderen NPC sprechen und dann mit einigen Erinnerungsfragmenten interagieren.

Für viele tauchen aber genau diese Erinnerungsfragmente gar nicht auf. Wenn ihr nun verzweifelt versucht, diese zu finden, dann müssen wir euch enttäuschen. Dies ist ein Fehler und auch Blizzard schon bekannt. Gefixt wurde er noch nicht, aber die Entwickler empfehlen immerhin zwei Workarounds, um trotzdem mit der Story voranzuschreiten.

Video starten Das Eröffnungs-Cinematic zu Diablo 4: Lord of Hatred, in dem Mephisto einen wichtigen Charakter erledigt Autoplay

So löst ihr die Quest trotz Bug

Wie kann ich die Quest trotzdem lösen? Solltet ihr ebenfalls vom Fehler betroffen sein, gibt es derzeit nur zwei Möglichkeiten, um weiter mit der Story voranschreiten zu können:

Ihr setzt die Quest zurück und beginnt sie von vorne

Ihr loggt euch aus und wieder ein

Zweiteres ist ebenfalls nervig, da euer Fortschritt der Quest nicht gespeichert wird. Ihr müsst also bei dieser Aktion ebenfalls die Quest wiederholen, um mit den Erinnerungsfragmenten interagieren zu können. Bis also Blizzard das Problem mit einem Patch komplett behoben hat, müsst ihr auf diesen Lösungsweg zurückgreifen, auch wenn er etwas mehr von eurer Zeit beansprucht (Quelle: blizzard.com) .

Das waren alle wichtigen Infos die ihr über den Bug wissen solltet. Lange wird Blizzard aber wahrscheinlich nicht brauchen, um den Fehler zu beheben. Habt ihr weitere Bugs entdeckt, die euch den Spielspaß versauen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren, damit wir euch helfen können. Mehr zu Diablo 4: Lord of Hatred findet ihr hier: Ein Warlock will schon den besten Build in Diablo 4 haben, Nutzer sind eindeutig: „Spiel das verdammte Spiel“