Ein Affix in Diablo 4 ist so nutzlos, dass Spieler es für einen Witz halten

In Diablo 4 gibt es etliche Affixe, die Builds stärker machen können. Doch über einen bestimmten Wert machen sich die Spieler eher lustig – und sind überzeugt, dass er nur ein Scherz sein kann.

Items in Diablo 4 haben verschiedene Affixe: Manche sind offensiv und steigern den Schaden, andere sind defensiv und erhöhen etwa die Rüstung oder das maximale Leben des Spielercharakters. Seit dem Release ärgern sich Spieler über manche dieser Affixe, die oft einfach nutzlos sind. Einige waren zu kompliziert und gleichzeitig zu schwach – die Community nannte sie daher scherzhaft „Schaden an Dienstagen“-Affixe.

Ein defensiver Wert sorgt jedoch eher für Frust, wenn ein Item damit droppt, weil er einfach zu schwach ist. Aktuell diskutiert die Community auf Reddit über das Affix „Leben pro Sekunde“ und fragt sich, ob das wohl als Witz gedacht ist.

Was hat es mit dem Wert auf sich? Der Defensivwert „Leben pro Sekunde“ sorgt genau dafür, was er schon sagt: Er versorgt euren Spielercharakter mit einer gewissen Anzahl Lebenspunkte pro Sekunde. Das sind dann aber nicht 1.000 Punkte, sondern oft Lebenspunkte in einem winzigen Bereich.

Selbst auf Qual 4 droppen Items mit dem Wert „Alle 5 Sek. +4 Leben“.

Besonders im späteren Spiel, wenn die Spieler maximales Leben im 4- bis 5-stelligen Bereich angesammelt haben, bringt das also nichts. Es würde schlicht zu lange dauern, bis die Punkte vollständig aufgefüllt sind.

„Ist das eine Art Running Gag?“

Auf Reddit postet djinn75 einen Screenshot, auf dem der Wert „+1 Leben pro 5 Sekunden“ zu sehen ist. Das bedeutet, der Spielercharakter würde sogar nur einen Lebenspunkt bekommen – alle 5 Sekunden. In einem zweiten Screenshot zeigt er ein weiteres Affix. Da geht es um eine Chance von 15 %, +2 Leben zu heilen.

Im Kommentar erklärt djinn75: „Um fair zu sein, das Item droppte auf Stufe 21.“ Aber er ist sich sicher: auch im späteren Spiel droppt das Affix oftmals mit geringen Werten.

Das sagen Spieler dazu: In den Kommentaren zum Beitrag diskutieren Nutzerinnen und Nutzer über den nutzlosen „Leben pro Sekunde“-Wert. SLISKI_JOHNNY schreibt: „Ich wollte gerade auf Reddit fragen, ob das eine Art Running Gag ist, weil die Lebensregeneration schon vor Loot 2.0 absoluter Müll war.“ Mit Season 4 überarbeitete Blizzard das gesamte Loot-System und passte unter anderem die Affixe an.

Einzelne schreiben scherzhaft, dass der Wert als Witz in Diablo 4 gebracht wurde. So schreibt No_Obligation_1500: „[Das] ist ein Entwickler-Troll, mit dem wir 3+ Monate festhängen. Ein paar Leute hatten ihren Spaß, als sie [das] ins Spiel eingebaut haben.“

Andere merken an, dass es wirklich seltsam sei, das Affix in der größeren Variante auf Items zu sehen. Dann ist es zwar 1,5x so stark – aber immer noch nutzlos. Das ist dann „der wahre Witz“, schreibt TheCreator777. Und DDmikeyDD scherzt: „Ich meine, bei 1 Lebenspunkt pro Sekunde bräuchte man nicht einmal 14 Stunden, um 10.000 Leben zu regenerieren. Also nicht völlig nutzlos.“

Wofür soll das gut sein? Das Affix „Leben pro Sekunde“ ist gar nicht schlecht, wenn man gerade einen frischen Charakter in Diablo 4 levelt und alles ausrüstet, was droppt. Nach dem „Stat Squish“, den Blizzard in Season 6 unternommen hat, sind die Schadenszahlen und die Werte der Charaktere ohnehin nicht mehr so hoch. Die insgesamt kleineren Zahlen sollen für mehr Übersicht und ein angenehmeres Leveln sorgen. Anfangs können ein paar Lebenspunkte pro Sekunde also durchaus hilfreich sein.

Ob das Affix in Zukunft angepasst oder generell erhöht wird, ist unklar. Auf Reddit haben Spielerinnen und Spieler aber auch Lob für Diablo 4 übrig. Denn sie entdecken erst jetzt neue Features von Vessel of Hatred und sind begeistert von der Nützlichkeit.