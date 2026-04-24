Twitch-Streamer entdecken ein neues Spiel, sperren ihre Kollegen auf eine Insel und schauen, was passiert

Ein neuer Release auf der Nintendo Switch zieht einige Twitch-Streamer in den Bann: Tomodachi Life – Wo Träume wahr werden. In dem Spiel haben die Streamer die Möglichkeit, eine kleine Siedlung aus Miis aufzubauen, und ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das sorgt für viel Unterhaltung für einen Twitch-Stream.

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich dabei um das Spiel Tomodachi Life – Wo Träume wahr werden . Es ist der dritte Teil der Tomodachi-Reihe und ist ein Lebenssimulationsspiel. In der Gestaltung erinnert es an eine Mischung aus Sims und Animal Crossing.

In Tomodachi Life erstellen die Spieler ihre eigenen Charaktere in Form von Miis, die man schon aus dem Nintendo-Kosmos kennt. Dabei werden der Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt, denn neben dem Aussehen lassen sich auch die Persönlichkeiten, Stimmen und Gangarten gestalten.

Die Miis werden dann auf eine Insel verfrachtet, wo sie miteinander leben. Es ergeben sich freundschaftliche oder romantische Beziehungen, die sich auch von den Spielern steuern lassen. Der Titel erschien für Nintendo Switch, ist aber durch die Kompatibilität auch auf der Switch 2 spielbar.

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Heute wird Geschichte geschrieben

Wer spielt Tomodachi Life? In den letzten 30 Tagen schauten laut SullyGnome bei den Twitch-Streamern mienah, Sterzik und Niekbeats die meisten Menschen zu. Dabei verbrachte Niekbeats mit 22 Stunden am meisten Zeit im Spiel, doch mienah konnte auf einmal die meisten Zuschauer anlocken.

Vor allem mienah ist kein Neuzugang in dem Tomodachi-Spiel. In der Vergangenheit spielte sie auch die ersten beiden Teile auf ihrem YouTube-Kanal und hatte schon dort die Angewohnheit, ihre Streamer-Kollegen zusammen einzusperren, um zu gucken, was sich zwischen ihnen entwickelt.

Auch bei dem dritten Teil verfolgt mienah wieder das gleiche Konzept und kommentierte den Start ins Spiel mit: Heute wird Geschichte geschrieben (Quelle: YouTube ab 00:00).

Auch Niekbeats versank an einer Stelle 9 Stunden am Stück in Tomodachi Life (Quelle: YouTube). Er erstellte auch einige seiner Streamer-Kollegen, wie iBlali oder Rosemondy, als Miis im Spiel, ließ dazu noch aber seine Moderatoren und Zuschauer aus dem Twitch-Chat mit auf die Insel ziehen.

Warum spielen das so viele Twitch-Streamer? Tomodachi Life bietet viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Die Miis können detailliert erstellt werden. Zudem kann das Zusammenleben so beeinflusst werden, dass es für witzige Momente sorgt.

Was aber wohl am meisten für Spaß bei den Twitch-Streamern und den Zuschauern sorgt, sind die Zufallsereignisse zwischen den Charakteren auf der Insel. So ist nie gewiss, was genau als Nächstes passiert, was für viele komische Überraschungsmomente bei allen Beteiligten sorgt.

Ein solches lustiges Beispiel könnt ihr auf Instagram bei Streamerin Jasmin Gnu sehen. Dort erstellte sie einen Charakter, der dem Hinterausgang eines Menschen ähnlich aussieht. Sie stellte belustigt fest, dass sich der Charakter von Rezo in das Popoloch verliebte.

Immer wieder findet das deutsche Twitch ein Spiel, das sich viele Streamer auf einmal anschauen. Im April 2025 war es das Indie-Spiel Schedule 1, was dazu führte, dass die Streamingplattform an eine berühmte Serie erinnerte: Das deutsche Twitch klingt jetzt wie Breaking Bad, weil alle das neue Hype-Spiel auf Steam spielen