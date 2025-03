Chef von Monster Hunter Wilds will seinen Skill zeigen, geht mit Fans jagen, läuft nicht so gut

Nicht jeder Bug verursacht in Destiny 2 heftige Probleme und korrumpiert euren Fortschritt. Manche Spielfehler machen den Spielern des Loot-Shotoers sogar richtig Spaß. Ein solcher Bug darf jetzt im Spiel bleiben: Beliebter Bug wird in Destiny 2 zum Feature, damit Hüter Spaß haben können

Eigentlich sollte das Update eine kleine „Quality of Life“-Verbesserung bringen, indem es nicht erfüllbare Achievements in den Archiv-Bereich des Triumph-Menüs verschiebt. Blaine beschreibt das als eine kleine, nette Änderung, die sie gemessen an den Folgen einfach in der Planungsphase hätten verwerfen sollen.

Was war das für ein Fehler? Am 24. Januar 2023 berichteten einige Spieler, dass sie nach einem Update einige ihrer Triumphe verloren haben – darunter auch Triumphe für das Absolvieren von Raids. Außerdem fehlten einigen Spielern auch Katalysatoren und Siegel.

Was ist das für ein Geständnis? Der Destiny-Entwickler Alan Blaine berichtet gegenüber dem englischsprachigen Magazin PCGamer , dass Bungie Ende 2022 einen starken Rückgang der Destiny-Spieler verzeichnete – das sei in den Monaten nach der Erweiterung „Die Hexenkönigin“ gewesen.

