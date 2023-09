Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 29.09.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 29. September 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 03. Oktober 2023 um 19:00 Uhr.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 03. Oktober aktiv.

Was hat Xur im Angebot? Xur ist dafür bekannt, eine solide Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen anzubieten, die er im Auftrag der Neun gegen Legendäre Bruchstücke an Hüter verkauft.

Hier befindet sich Xur: In der gewundenen Bucht in der ETZ.

Wann kommt Xur? Xur besucht Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr. Sein Besuch endet am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. In dieser Zeitspanne ist sein Geschäft offen und alle Hüter von nah und fern können exotische Gegenstände bei ihm shoppen.

Unklar ist, ob die Angreifer aufgehört haben oder ihre nächste Welle an Angriffen für das Wochenende planen. Seid also auf der Hut.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Viel und doch nichts. Die Spieler von Destiny 2 mussten mit heftigen Serverproblemen rechnen. Gegner, die sich teleportieren, Feinde, die einen nicht bemerken oder vom Server gekickt zu werden, waren Dinge, mit denen die Fans über mehrere Tage zu kämpfen hatten. Grund dafür soll laut Bungie ein DDoS-Angriff auf die Server von Destiny 2 gewesen sein.

