Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 28.10.

In Destiny 2 bekommt ihr erneut Besuch von Xur, dem kuriosen Händler aus fernen Ländern. Falls ihr immer noch coole Godrolls oder Exos benötigt, ist er euer Vertrauter. Wir zeigen euch heute, was er dabei hat und welche Map in den Prüfungen von Osiris aktiv ist.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In den Event-Tagen von Destiny 2 passiert nicht viel. Mit Update 6.2.5.1 wurden einige Bugs und Anpassungen durchgeführt. Eine jedoch zugunsten der Elite-Spieler im PvP. Diese dachten, das SBMM würde verschwinden, doch sie irrten sich.

Zusätzlich gab das dieswöchige TWaB von Bungie neue Einblicke in kommende Änderungen für das Waffencrafting. Spieler werden es in Lightfall einfacher haben, Waffen zu bauen und diese zu erlernen. Mehr dazu findet ihr in unserer Übersicht.

Bungie packte die Protonbeam-Kanonen aus und macht den Halloween-Bugs Beine.

Alle Infos zu Xur am 28. Oktober 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Der exotische Händler stattet Destiny 2 jeden Freitag um 19 Uhr einen Besuch ab. Jeder, der noch Lücken in seiner Exo-Sammlung hat, erwartet ihn dann, denn er ist der einfachste Weg, Exos zu bekommen. Es kostet euch nur einen Hinflug und etwas Material als Zahlungsmittel.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Jede Woche ist Xur an einem anderen Standort zu finden. Man weiß also nie genau, wo man ihn antrifft.

Das ist Xurs Standort

Xur befindet sich im Wächtergrab auf Nessus.

Xurs Inventar vom 28.10. – 01.11. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Als erwählter Exotic-Händler der „Neun“, eine ominöse Gruppe in Destiny 2, liefert Xur in ihrem Auftrag wöchentlich neue Waffen und Rüstungen an die Spieler. Alle Charaktere, also Warlocks, Jäger und Titanen, können bei ihm einkaufen. Egal ob ihr neu im Spiel oder schon erfahrene Hüter seid.

So sieht das Angebot von Xur diese Woche aus:

Das hat Xur diese Woche dabei

Waffe: Der Königinnenbrecher – Linear-Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: ACD/0 Rückkopplungs-Hindernis – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +8

Erholung: +10

Disziplin: +2

Intellekt: +15

Stärke: +14

Gesamt: 65

Jäger: Khepris Stachel – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +20

Belastbarkeit: +12

Erholung: +2

Disziplin: +9

Intellekt: +9

Stärke: +12

Gesamt: 64

Warlock: Fluchtkünstler – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +13

Erholung: +3

Disziplin: +11

Intellekt: +2

Stärke: +19

Gesamt: 63

Legendäres Rüstungs-Set: Xur verkauft jede Woche ein neues Rüstung-Set. Diese Woche könnt ihr die Rüstung aus Season der Ankunft erwerben.

Xur verkauft zudem legendäre Items und bietet in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs an. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Die DLC-Exos könnt ihr nur shoppen, wenn ihr auch die Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Beyond Light) mit dem Perk „Auge des Sturms“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Beyond Light) mit dem Perk „Vorpalwaffe“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten jeweils 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest, um einen exotischen Code zu erhalten.

Prüfungen von Osiris am 28.10. – 01.11. – Map, Waffen und Infos

Welche Map ist diese Woche dran? Die sogenannten PvP-Trials finden stets auf einer festgelegten Map statt.

Eine alte Map aus Destiny 1

Diese Woche werdet ihr die Prüfungen von Osiris auf der Map „Exodus Blau“ spielen können. Zusätzlicher sind noch Eroberungszonen aktiv.

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 25. Oktober, um 19:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung wartet, auf euch immer eine Adept-Waffe, wenn ihr es heil in den Leuchtturm geschafft habt. Diese Woche erwartet euch der Bogen „Pfeifers Laune“.

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Eure Prüfungs-Engramme könnt ihr beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 28. Oktober um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 01. November um 18:00 Uhr.

Schaut ihr noch regelmäßig bei Xur vorbei? Oder hat das Tentakelgesicht seinen magischen Glanz aus Destiny 1 verloren? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!