Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 22.04.

Heute gibt es in Destiny 2 erneut Besuch von Xur, dem Schwarzmarkthändler. Er wird sich wieder einen zufälligen Ort aussuchen, in dem er sich für das restliche Wochenende befinden wird. Ob sich diesmal ein Besuch bei Xur lohnt, erfahrt ihr hier.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Diese Woche veröffentlichte Bungie den Großmeister-Modus des neuen Raids „Schwur des Schülers“. Trotz des neuen und frischen Raids sind viele Spieler enttäuscht über die Belohnungen des harten Modus. Sie raten sogar davon ab, ihn zu spielen.

Des Weiteren hat der Patch 4.0.1 für einige Veränderungen gesorgt. Nicht nur profitieren Spieler jetzt von verbesserten Perks und Anpassungen an Waffen, sondern auch einem neuen Feature, welcher euch in Osiris zugutekommen wird.

Zu guter Letzt hat Bungie in seinem neuen TWaB viele Sandbox-Anpassungen für Waffen, Rüstungen und Exos bekannt gegeben. Diese haben wir euch in einem separaten Beitrag zusammengefasst, da die Liste sehr lang ist.

Alle Infos zu Xur am 22. April 2022 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Auch im April wird Xur nicht müde. Wie immer kommt das gute Tentakelgesicht, dank der Zeitumstellung, um 19 Uhr.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xur ist und bleibt mysteriös. Er taucht zwar pünktlich auf, aber niemand weiß, wo genau. Seine merkwürdigen Karten und Routen sind geheim. Er befindet sich in der ETZ auf der Gewundenen Bucht.

Dort befindet sich Xur

Xurs Inventar vom 22.04 –26.04 – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur verkauft jede Woche eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen. Was er genau im Sortiment hat, ergänzen wir euch ebenfalls später.

Waffe: Prometheus Linse – Spurgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Die Heilrüstung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +8

Erholung: +17

Disziplin: +15

Intellekt: +10

Stärke: +7

Gesamt: 65

Jäger: Die Kanonenschützen – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +2

Erholung: +16

Disziplin: +2

Intellekt: +19

Stärke: +9

Gesamt: 58

Warlock: Fluchtkünstler – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +20

Erholung: +7

Disziplin: +11

Intellekt: +10

Stärke: +9

Gesamt: 64

Seltene Rüstung: Als legendäres Rüstungs-Set hat Xur das Lichtvolk-Set dabei.

So sieht sein Inventar diesmal aus

Schaut euch das Angebot hier im Video nochmal genauer an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Nexxoss zeigt euch Xurs Angebot.

Das hat Xur immer mit: Ein Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke bekommt ihr immer bei Xur, sowie die wöchentliche Quest für einen exotischen Code.

Außerdem bietet er euch seit Witch Queen jede Woche auch einen einzigartigen Roll für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen an. Derzeit hat er jede Woche diese zwei Waffen im Angebot.

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ mit dem Perk „Fixer Zug“

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ mit dem Perk „Alle guten Dinge sind Vier“

Das kosten die Waffen: Für diese beiden Exotics betragen die Kosten 1 Aszendenten-Bruchstück, 1 Exotischer Code, 125.000 Glimmer und 200 Legendäre Bruchstücke.

Prüfungen von Osiris am 22.04 – 26.04. – Map, Waffen und Infos

Erneut auf die Zonen Hüter!

Am heutigen Freitag, dem 22. April, kehrt in den Prüfungen von Osiris der Modus Zonenkontrolle zurück. Schnappt euch also einen Teilnahme-Pass beim 14. Heiligen im Turmhangar und holt euch den Spitzenloot und einen makellosen Run auf den Leuchtturm ab und nehmt an ein paar Runden der Eroberung teil.

Welche Map ist diese Woche dran? Jedes Wochenende spielt ihr nur auf einer festgelegten Map. Diesmal auf der Erde auf der Map Exodus Blau.

Exodus Blau erwartet euch diese Woche

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im Team zu spielen, empfehlen wir euch die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden, was nützliche Informationen für das gesamte Team sind.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

Sieben Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Sie hat zudem ebenfalls den Trials-Ursprungsperk und ihr könnt sie euch bis zum kommenden Dienstag, 19 Uhr, erspielen. Diesmal mit der Waffe Auge von Sol, einer Sniper im Primärslot.

Alle Prüfungs-Waffen haben einen Trials-Ursprungsperk: „Eilfertigkeit“ – Verbessert Nachladen, Stabilität, Zielhilfe und Reichweite, wenn du das letzte noch lebende Mitglied deines Einsatztrupps bist oder allein kämpfst.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials (Prüfungen von Osiris) starten diesen Freitag zum Daily-Reset um 19:00 Uhr.

Wie findet ihr eigentlich die verschiedenen Modi, die Bungie für die Prüfungen veröffentlicht? Bringen sie euch genug Abwechslung in den üblichen PvP-Kämpfen? Oder sind euch die Standard-Matches 3 vs 3 lieber, in denen Skill und Schießkunst über die Kontrolle einer Zone liegt? Lasst es uns wissen!