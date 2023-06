Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 16.06

In der Welt von Destiny 2 gibt es eine mysteriöse Gestalt, die nur zu bestimmten Zeiten auftaucht und den Hütern einzigartige und mächtige Gegenstände anbietet. Die Rede ist von Xur, einem mysteriösen Agenten der Neun. MeinMMO sagt euch, was er diese Woche so verscherbelt.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? Die Hüter hadern mit ihrer Identität. Was bedeutet es, ein Hüter zu sein, wenn Dein Lieblingsspiel gerade schwere Zeiten durchmacht?

Man hat unzählige Stunden investiert, um seine Fähigkeiten zu perfektionieren, epische Schlachten zu schlagen und legendäre Ausrüstung zu erlangen. Doch wenn die Entscheidungen des Entwicklers einen unglücklich machen, können all diese Errungenschaften plötzlich ihren Glanz verlieren.

Und der Gedanke für immer mit Destiny 2 aufzuhören wird riesengroß.

Doch gerade in solchen Momenten kann man sich daran erinnern, was es wirklich bedeutet, ein Hüter zu sein.

Die Zeiten sind schlecht – aber Destiny war schon immer auch eine starke Gemeinschaft.

Ein Hüter ist nicht nur ein Spieler, der ein Videospiel genießt.

Ein Hüter ist jemand, der den Mut hat, sich den Herausforderungen zu stellen, selbst wenn sie überwältigend erscheinen.

Ein Hüter ist jemand, der in der Gemeinschaft zusammensteht, um sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam schwierige Zeiten zu überwinden.

Dass dies noch nicht vergessen ist, konnte man diese Woche erleben, als die Hüter, neben all ihren Frustrationen, einem anderen Spieler mit Problemen in den MeinMMO-Kommentaren zur Seite standen.

Es gibt zudem immer die Chance, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Vor allem dann wenn nicht nur gemeckert und beleidigt wird, sondern man seine Stimme konstruktiv erhebt, um dabei zu helfen das Spiel wieder zu dem Erlebnis zu machen, das einen erneut begeistern kann.

So hat Bungie im letzten TWiD (This Week in Destiny-Blog) bereits viele Spielerfragen, die ehrlich und konstruktiv gestellt wurden, beantwortet und verraten, wie der aktuelle Stand bei der Content-Produktion in Destiny 2 ist.

Season 22 wurde gerade abgeschlossen. Dort stehen Änderungen an exotischen Waffen bevor, wie der lang erwartete PvP-Nerf für den Exo-Bogen Le Monarque , eine Verbesserung für das Raid-Exo „Boshafte Berührung“ und ein paar kleinere Änderungen anderer Exotics sowie einige Verbesserungen an legendären Vorteilen.

, eine Verbesserung für das Raid-Exo „Boshafte Berührung“ und ein paar kleinere Änderungen anderer Exotics sowie einige Verbesserungen an legendären Vorteilen. Auch Season 23 ist in voller Produktion. Und mit “Die Finale Form”, dem letzten DLC der Licht- und Dunkelheits-Saga, geht der Entwickler jetzt in die frühe Entwicklung.

Das bedeutet, in Season 22 könnte bereits viel Spielerfeedback verarbeitet worden sein und man wird nun abwarten müssen, ob Bungie sich die Stimmung der Spieler zu Herzen genommen hat. Im August 2023 weiß man mehr.

Alle Infos zu Xur am 16. Juni 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können alle Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xurs Aufenthaltsort ändert sich jede Woche, wodurch es für die Spieler eine kleine Herausforderung darstellt, ihn zu finden. MeinMMO postet euch jeden Freitag seinen Standort.

Hier befindet sich Xur: Auf dem Turm-Hangar in der Letzten Stadt

Xurs Inventar vom 16. – 20.06. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur, der kosmische Verkäufer mit einem Hang zum Geheimnisvollen, kehrt zurück mit einem verführerischen Angebot an exotischen Schätzen. MeinMMO zeigt euch, was er so alles anbietet. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob es euch zusagt, vorallem weil dieses Mal zwei richtig hohe Rüstungswerte mit dabei sind.

Das hat Xur dieses Wochenende dabei

Xurs Inventar vom 16. – 20.06.

Waffe: Hartes Licht, Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Actium Kriegsausrüstung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +17

Belastbarkeit: +17

Erholung: +3

Disziplin: +6

Intellekt: +23

Stärke: +2

Gesamt: 68

Jäger: Versiegelte Ahamkara Griffe – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +13

Erholung: +10

Disziplin: +7

Intellekt: +6

Stärke: +20

Gesamt: 67

Warlock: Auge einer anderen Welt – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +18

Erholung: +13

Disziplin: +19

Intellekt: +19

Stärke: +2

Gesamt: 64

Legendäres Rüstungs-Set: “Verlorenes Pazifik”-Set

Außerdem findet ihr im Angebot von Xur in jeder Woche einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Beachtet jedoch: Ihr könnt euch die Waffen nur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Schnappschussvisier

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Gesetzloser

Die Trials warten mit einem Beeindruckenden Schimmern

Wer hat das Emblem schon?

Der 14. Heilige lässt sich nicht gerne den Mund verbieten – auch nicht an diesem Wochenende. So könnt ihr also erneut die Trials an diesem Wochenende unsicher machen. Und hier gibt es Neuigkeiten zu dem besonderen Trials-Emblem.

Beginnend mit den Prüfungen des Osiris am 16. Juni wird das Emblem „Beeindruckenden Schimmern“ nicht mehr aus der makellosen Truhe von Spielern fallen gelassen, die nicht in jedem Spiel erfolgreich die Medaille „Taubenflug“ erhalten haben.

Spieler, die das Emblem zuvor erhalten haben, ohne in allen Spielen die Medaille „Taubenflug“ zu erhalten, haben es weiterhin in ihren Sammlungen freigeschaltet, können das Emblem jedoch erst anlegen, wenn die Medaillenanforderungen erfüllt sind.

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende nur eine festgelegte Map, auf der man spielt.

Diese Woche spielt ihr auf der Map: Wurmhafen

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Für einen makellosen Lauf zum Leuchtturm erwartet euch nicht nur ein besonderes Emblem. Auch eine ganz spezielle Waffe, die ihr für 7 Siege bekommt, droppt als exklusive Meister-Version. Ihr könnt sie bis zum kommenden Dienstag, 20. Juni, um 19:00 Uhr erspielen.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: Das Impulsgewehr Der Bote (Meister)

Fokussiert euch das, was ihr haben wollt: Durch das Fokussierungs-System können sich die Spieler auch alte Rüstungen und Waffen der Trials fokussieren, die sie haben wollen oder die ihnen noch fehlen.

Eure erspielten Prüfungs-Engramme könnt ihr dazu beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunsch-Waffe fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke.

Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Außerdem hat Bungie für Season 21 den „Pass der Gnade“ verändert.

Der „Pass der Gnade“ verzeiht nun 2 Niederlagen, wenn man in der Woche noch nicht makellos war.

Erreicht man makellos beim Zurücksetzen des Passes, wird wieder eine einzelne Niederlage auf jedem Pass verziehen.

Dadurch bekommen alle eine bessere Chance, jede Woche zum ersten Mal makellos zu werden, und für diejenigen, die makellos werden können, ohne auf beide Verschonungen zurückgreifen zu müssen, gibt es zusätzliche Möglichkeiten, um zusätzliche Prämien zu erspielen, während ihr erster Pass makellos bleibt.

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 13. Juni 2023 um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 20. Juni 2023 um 19:00 Uhr.

Und sollten wirklich alle Stricke reißen, dann kann auch eine kleine Auszeit helfen, den Kopf wieder freizubekommen. So wie bei Datto, dem Destiny-Urgestein:

Destiny 2: YouTuber nimmt nach 10 Jahren eine Auszeit – Sogar Bungie sagt Danke!