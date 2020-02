Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 07.02

In Destiny 2 ist es heute, am 07.02., mal wieder an der Zeit für einen Besuch vom Exotic-Händler Xur. Doch auf welchem Planeten hält er sich auf und welche Items bietet er den Hütern an? Erfahrt hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Aktuell ist das Event „Empyreanisches Fundament“ in vollem Gange, bei dem sich die Hüter noch bis zum 9. März auf Season 10 vorbereiten können.

Zudem gibt es jetzt bereits erste Infos zu Season 10. Bedeutende Änderungen sollen dabei die Schwerter erhalten.

Doch noch bevor die nächste Season startet und die Änderungen in Kraft treten, erwartet die Hüter mit der Scharlach-Woche 2020 das Valentins-Event. Dieses beginnt mit dem nächsten Weekly Reset am 11. Februar.

Heute kommt aber erstmal Xur vorbei und wir sind gespannt auf sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 07. Februar 2020 – PS4, PC, Xbox One

Was bietet Xur an? Hat Xur dieses Mal Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten oder eine seltene exotische Waffe dabei?

Wir schauen gemeinsam auf das Inventar des mysteriösen Händlers.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Das Nudelgesicht erscheint wie gewohnt um 18:00 Uhr. Er sucht sich einen Planeten aus und macht es sich dort bis zum nächsten Weekly Reset, am 11. Februar, gemütlich und verkauft interessierten Hütern seine Waren.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Den Exotic-Händler findet ihr an diesem Wochenende auf dem Turm beim Hangar.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 07.02 bis zum 11.02. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Schwarze Klaue – Schwert für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Unbändiger Löwe – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +8

Erholung: +2

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 50

Jäger: Schwachkopf-Radar – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +3

Erholung: +10

Disziplin: +22

Intellekt: +2

Stärke: +2

Gesamt: 50

Warlock: Äonenseele – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +6

Belastbarkeit: +8

Erholung: +13

Disziplin: +6

Intellekt: +6

Stärke: +12

Gesamt: 51

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Eine kompakte Zusammenfassung von Xurs Inventar findet ihr in diesem Video von Nexxoss Gaming: