Destiny 2: Update 2.9.1.1 kommt heute – Alles, was ihr wissen müsst

In Destiny 2 erwarten euch heute auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC sowie auf Google Stadia Wartungsarbeiten – inklusive Server-Down und einem neuen Hotfix – Update 2.9.1.1. Lest hier alles zum Ablauf und Patch Notes.

Das erwartet euch heute: Bei Destiny 2 steht am 14. Juli ein neues Update für alle Plattformen und Systeme an. Der Hotfix 2.9.1.1. wartet heute Abend auf den Download.

Begleitet wird das Ganze von Wartungsarbeiten und einem Server-Down. Ihr werdet heute also eine Weile kein Destiny zocken können. MeinMMO informiert euch hier über die wichtigsten Zeiten und gibt Einblick in bekannte Probleme.

Wartungsarbeiten am 14. Juli in Destiny 2

Die Wartungsarbeiten beginnen heute etwas früher als üblich und sollen bis in den Abend andauern. Wenn ihr daher auf Destiny 1 ausweichen wollt, sei gesagt, auch hier werden die Server gepflegt.

Das sind die wichtigen Zeiten:

15:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten

15:45 Uhr startet dann die Downtime – die Destiny-Server gehen offline. Spieler werden dann aus ihren Aktivitäten entfernt und zum Anmelde-Bildschirm zurückgebracht

19:00 Uhr gehen die Server wieder online, das Update 2.9.1.1 wird auf allen Plattformen ausgerollt. Nach dem Laden des Updates könnt ihr euch wieder bei Destiny 2 einloggen (denk an den Kopiervorgang)

23:00 Uhr nachts soll die Wartung komplett abgeschlossen sein

Destiny-1-Spieler dürfen übrigens schon um 17 Uhr wieder auf die Server.

Hüter müssen heute eine Zwangspause einlegen

Beachtet: Wie immer gilt, während der Wartungsarbeiten und der Zeit danach kann es eventuell zu Warteschlangen und Login-Problemen bei Destiny 2 kommen. Aber auch, wenn das Zeitfenster bis 23 Uhr recht groß gewählt ist, dürftet ihr schon kurz nach dem Reset (19 Uhr) wieder loslegen können.

Was ändert sich mit dem Hotfix 2.9.1.1?

Das ist wissen wir: Aktuell ist nicht wirklich bekannt, was in dem Hotfix 2.9.1.1 stecken soll. Ob die doch recht lange Wartungsarbeit in zusätzlichen Inhalten für Season 11 mündet oder doch einige Fixes aufgespielt werden, erfahren wir erst in den offiziellen Patch Notes.

Diese Probleme sind Bungie aber bekannt und werden untersucht (via Bungie.net):

Spieler sollten nur Savathûns Augen zerstören, indem sie das Exotische Spurgewehr „Verfallenes Abbild“ benutzen. Fortschritt zählt nicht zum Triumph „Schar-Gott-Optiker“ im „Triumphmomente 2020“-Siegel, wenn ein Spieler Savathûns Augen mit den Sphären zerstört, die von „Verfallenes Abbild“ generiert werden.

Der Rüstungsmod „Leuchtende Klinge“ wird nicht immer bei Rüstung aus Saison 11 angezeigt.

Der Energieumwandler-Mod gewährt keine Super-Energie, wenn ein Spieler bereits mehr als 50 % seiner Super hat. Das ist beabsichtigt.

Rüstungsornamente der Raids „Weltenverschlinger“ und „Sternenschleuse“ werden nicht mehr in den Sammlungen der Spieler angezeigt.

Manche Spieler kommen in der Quest „Mittel zum Zweck“ nicht voran. Während Bungie weiterhin ermittelt, können Spieler die Quest mit einem anderen Charakter fortsetzen oder sich anderen Spielern anschließen, die die Mission bereits begonnen haben.

Spieler, die die Belohnung nicht abgeholt haben, nachdem sie die Quest „Mittel zum Zweck“ in einer vorherigen Woche abgeschlossen haben, werden in der folgenden Woche vom Erhalten und Abschließen ausgeschlossen sein. Spieler können die Quest in der Woche nach der blockierten Woche wieder erhalten.

Spieler, die die Mission „Interferenz“ nicht starten können, können sie eventuell spielen und abschließen, indem sie jemandem beitreten, der sich bereits in der Mission befindet.

Wir untersuchen weiterhin den BEAVER-Fehlercode, der häufig auf der Steam-Plattform auftaucht.

Eventuell wird ja eines der genannten Ärgernisse heute beseitigt.

Nutzt besser vorerst nur den Laserstrahl von Verfallenes Abbild, um Savathûns Augen zu zerstören

Das steckt in den Patch Notes für Update 2.9.1.1

Wann kommen die Patch Notes? Die offiziellen Patch Notes für Update 2.9.1.1 werden erst heute Abend veröffentlicht. Dort listet Bungie dann alle Änderungen am Spiel auf.

Geht alles glatt, erscheinen die Infos zusammen mit dem Hotfix um 19 Uhr. Wir werden an dieser Stelle den Change Log für euch verlinken.

Was denkt, ihr steckt in dem heutigen Update? Macht Destiny 2 sich eventuell für die große Evakuierung des halben Sonnensystems bereit? Immerhin soll die Umsiedlung der NPCs mehrere Wochen andauern und kürzlich konnten wir die Vorbereitungs-Quest angehen.