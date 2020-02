Bei Destiny 2 geht der Loot mit Twitch Prime in die nächste Runde. Lest, wie ihr an die Gratis-Prämien kommt und welcher Fan-Liebling diesen Monat auf euch wartet.

Das hat es mit dem Loot auf sich: Destiny 2 ist eine Partnerschaft mit Twitch Prime eingegangen. Als Prime-Mitglieder bedeutet dies für euch, dass es Gratis-Loot gibt.

Insgesamt soll die Aktion noch 5 Monate laufen. Ihr erhaltet jeden Monat 4 neue Items. Mit dabei sind unter anderem Waffen-Exotics, exotische Gesten, Sparrows, Schiffe und andere kosmetische Items für eure Hüter.

Geht das auf allen Plattformen? Kurz gesagt: Ja! Egal ob ihr auf der Playstation 4, der Xbox One, dem PC oder Google Stadia Destiny 2 zockt, alle können von der Aktion profitieren.

So funktioniert das mit Twitch Prime: Wer von den Items profitieren möchte, muss über eine Twitch-Prime-Mitgliedschaft verfügen. Als Kunden von Amazon-Prime ist diese bereits im Preis von Amazon-Prime inklusive.

Ihr müsst dann lediglich eure Twitch- und Bungie-Konten verknüpfen. Unter diesem Link kommt ihr sofort zur Kontoverknüpfung auf amazon.com.

Im Anschluss besucht ihr die Twitch-Seite und wählt oben rechts die „Krone“ aus. Hier findet ihr immer alle Prämien und Aktionen wie den Prime-Loot.

Von der Hauptseite aus auf die Krone klicken und voilà

Wo holt ihr den Loot im Spiel ab? Besucht im Turm-Hangar Amanda Holliday. Habt ihr die Konten verknüpft und den Loot bei Twitch eingesackt, hat die Mechanikerin eure Prämien ingame für euch parat.

Auf euch wartet ein Fanliebling im März 2020

Diese Items gibt’s im März 2020: In diesem Monat ist kein Waffen-Exotic dabei. Aber ihr dürft euch über allerhand kosmetische Exotics freuen:

Exotische „Federvieh-Faible“-Geste

Exotischer „Praxianische Pracht“-Sparrow

Legendäre „Zeitalter von Morgen“-Geisthülle

Exotisches „Segel von Osiris“-Schiff

Mit der Geste hat es ein richtiger Fanliebling in die Auswahl geschafft. Die Henne „Colonel“ ist eine Art Maskottchen von dem (leider verschiedenen) Space-Cowboy Cayde. Das Chicken-Emote hat inzwischen Kultstatus bei den Hütern erlangt.

Die Hüter gedenken mit dem Emot ihrem verstorbenen Helden Cayde

Habt ihr euren Loot schon eingesackt und erweist Cayde-6 die letzte Ehre? Für alle Hüter heißt es im März: Die Season 10 und die Trials kommen. Lest hier alles wissenswerte dazu: