In Destiny 2 läuft aktuell das Sommer-Event, in dem ihr unter anderem die Sonnenwende-Rüstung aufwerten müsst. Spieler haben nun zwei Orte gefunden, an denen ihr die nötigen Kills dafür besonders gut bekommt.

Das ist die Rüstung: Die Sonnenwende-Rüstung aus dem neuen Sommer-Event bekommt ihr bei Eva Levante. Beziehungsweise: Ihr bekommt einen Helm als Startobjekt, mit dem ihr die Europäische Luftzone durchlaufen müsst. Dann erhaltet ihr das volle Sonnenwenden-Set.

Während des Events verbessert ihr diese. Es gibt insgesamt drei Stufen:

Das „Erneuert“-Set zum Anfang

Das „Majestätisch“-Set als zweites

Das „Prachtvoll“-Set zum Abschluss

Ab „Majestätisch“ gibt es darüber hinaus Ornamente mit einem Glüh-Effekt zu kaufen. Für das Verbessern bis auf „Majestätisch“ habt ihr bis zum 8. September Zeit. Das „Prachtvoll“-Set könnt ihr auch danach noch freischalten, wenn ihr „Majestätisch“ bereits habt.

Die Rüstungen erfordern jede Menge Arbeit von euch

An diesen Orten gibt es jede Menge Kills

Hier könnt ihr farmen: Um die Rüstung zu verbessern, müsst ihr jede Menge Aufgaben lösen. Eine komplette Übersicht findet ihr in unserem Guide zur Sonnenwende-Rüstung. Dazu gehören natürlich auch viele Kills in verschiedensten Formen.

Um diese möglichst zeitsparend abzuarbeiten, lohnt es sich, Orte mit vielen Gegnern abzugrasen. Reddit-User „PrinceNyx“ wies dabei auf zwei Orte hin, die genau das bieten: Jede Menge Feinde (via reddit). Beide liegen dabei in der träumenden Stadt.

Die träumende Stadt bietet gleich zwei Möglichkeiten zum Farmen

Der erste Ort ist der verlorene Sektor „Küste der versunkenen Wünsche“, der sich in der Nähe der Landezone der träumenden Stadt befindet. Dort trefft ihr gleich mehrere Gegner-Typen, die immer wieder neu spawnen, solange ihr die schildbewehrten Lurker am Leben lasst. Alle verlorenen Sektoren findet ihr hier übrigens in der Übersicht.

Der zweite Ort ist ebenfalls in der träumenden Stadt zu finden. Hierbei handelt es sich um den Strike „Die Korrumpierte“, der ursprünglich aus der Quest für das Exotic „Dienstvergehen“ stammt.

Dort trefft ihr gleich zu Anfang auf einen Oger, neben dem kleine Gegner spawnen. Solange der Oger lebt, kommen immer wieder neue Spawns. Der Ort eignet sich, um Elementar-Sphären zu sammeln. Hier zählen die Kills allerdings nur als Strike-Kills, nicht als Playlist-Kills.

Ihr habt einen Großteil der Aufgaben für die Rüstung bereits geschafft, verzweifelt aber an den PvP-Aufgaben der Sonnenwende? Dann findet ihr hier einige Tipps, wie ihr die PvP-Aufgaben schnell hinter euch bringt.