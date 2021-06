Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

MeinMMO bleibt für euch am Ball. Sollte sich etwas an der Lage bessern oder Bungie ein neues Statement veröffentlichen, aktualisieren wir diesen Artikel.

Was steckt dahinter? Das können wir bislang nicht sicher sagen. Eine Wartung inklusive Server-Down ist heute übrigens nicht angekündigt. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Bungie die Probleme schnell in den Griff bekommt. Genauso wenig kann ausgeschlossen werden, dass die Server notfallmäßig doch gewartet werden müssen.

Das Problem scheint laut Bungie nur für Hüter in Europa zu bestehen. Hier treten vermehrt Error-Codes in Destiny 1 und Destiny 2 auf. Man solle sich für weitere Updates bereithalten.

In Destiny 2 klagen die Spieler heute, am 09.06. über Server-Probleme und Errror-Codes, sie wundern sich, ob außerplanmäßige Wartungsarbeiten das Spielen unmöglich machen.

