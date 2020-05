Destiny 2: Spieler wird durch selbstlose Aktion zum Helden – Tausende feiern ihn

In Destiny 2 macht ein Hüter von sich reden, weil er dutzenden Gamern durch die wohl schwerste Aktivität im Spiel half. Die Community feiert ihren Helden, der sie an die Anfangstage von Destiny erinnert.

Um diesen Helden geht’s: Einige Spieler von Destiny 2 dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie die neue, „ultimative Herausforderung“ angehen wollten und plötzlich rettende Unterstützung von einem unbekannten Spieler bekamen.

Der User soulfullmirror berichtet (via reddit) wie er über Stunden zahlreichen Spielern als Scharfschütze geholfen hat. Interessant ist dabei, dass er nicht in einem Team mit seinen Schützlingen war und einfach anderen in Not helfen wollte.

Wobei hat der Held da geholfen? Seit kurzem ist in Destiny 2 die neue Schwierigkeitsstufe „Spitzenreiter“ in der Feuerprobe aktiv – eine spezielle Version der Nightfall-Strikes. Durch Unmengen an negativen Modifikatoren werden die gewohnten Dämmerungsstrikes bockschwer und bringen selbst geübte Spieler an ihre Grenzen.

Nur um einige der Hürden zu nennen:

Es gibt mehr und stärkere Feinde

Feinde haben extra Schilde, die fast nur durch das passende Element gebrochen werden können

Es gibt keine Checkpoints – zu viele Tode bringen die Spieler in den Orbit zurück

Eine Art Zeitlimit zwingt zu schnellem Vorrücken

Die Spieler regenerieren Gesundheit nur eingeschränkt

Der Strike Exodus Crash wird nur gespielt, wenn es unbedingt sein muss

Zudem war zu diesem Zeitpunkt der wohl unbeliebteste Strike in der Destiny-Geschichte aktiv: „Exodus Crash“. Dort heißt es, sich durch ein Gebiet kämpfen, das von feindlichen Fahrzeugen patrouilliert wird. Diese sogenannten Moskitos ballern den eigenen fahrbaren Untersatz in Sekunden zu Klump.

In der normalen Rotation verlassen die Mitspieler den verhassten Strike oft schon zum Start. In der Feuerprobe ist jedoch die ganze Woche nur ein Strike aktiv – Wer sich beweisen möchte, muss sich also durchbeißen.

So sah die Rettung aus: Diese albtraumhafte Mission befindet sich generell in einer eigenen Instanz, wechselt aber teilweise in eine öffentliche Zone. Diese Tatsache hat sich unser Held zunutze gemacht und die nervigen Moskitos stundenlang aufs Korn genommen, damit die Nightfall-Spieler einen entspannten Start haben:

Der Held hat die feindlichen Fahrzeuge im Dutzend aus dem Weg geräumt – Quelle: reddit

Da er selbst nicht Teil der Trupps ist, denen er hilft, ist er auch nicht von den negativen Modifikatoren betroffen. Nach eigener Aussage hat er dabei den ingame Titel „Retter“ ausgerüstet – diesem Namen macht er mit seiner Aktion alle Ehre.

Heldentat erinnert an die Anfangstage von Destiny

So reagiert die Community: Auf reddit wird der „Retter“ tausendfach mit Upvotes belohnt und die Hüter feiern ihren neuen Helden:

Nicht alle Helden tragen Umhänge. […] Wir wären diese Woche tatsächlich in unserem Spitzenreiter-Lauf auch fast wegen der verdammten Moskitos gewiped. TheWagn via reddit

Generell sorgt der Post für gute Stimmung bei den Spielern und erinnert sie an die manchmal in Vergessenheit geratenen sozialen Aspekte von Destiny. Sogar Erinnerung an die glorreichen Anfangszeit von Destiny 1 und den ersten Raid kommen auf.

So schreibt ein User: „Erinnert mich daran, wie Leuten bei der Öffnung der Gläsernen Kammer im Patrouillengebiet auf Venus geholfen wurde“. Der sagenumwobene Raid startete auch in einem öffentlichen Gebiet. Es gehörte zum guten Ton, dass man Hütern, die sich in das Abenteuer stürzten, dort Feuerschutz gab.

Das sagt der Held selbst: Der Retter bedankt sich und ist von der positiven Resonanz gerührt. Bei seiner Aktion sprang zudem auch etwas für ihn selbst raus: sein exotisches Scharfschützengewehr Borealis levelte bei der Aktion zum kompletten Meisterwerk:

Glückwunsch zum neuen exotischen Meisterwerk-Sniper – Quelle: reddit

Zudem kündigte er an, seine Aktion zu wiederholen und mit einer anderen exotischen Sniper für die gute Sache zu leveln.

Was haltet ihr von der Aktion? Hättet ihr euch auch solch schlagkräftige Hilfe in der Feuerprobe gewünscht? Seine Sniper hätte der Retter übrigens bedeutend schneller und problemloser an einem der Top-5 Farmspots leveln können – aber das stand bei der Tat ja eh nicht im Vordergrund.