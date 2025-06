Destiny 2 schenkt euch eine Chance, eure peinlichen Teenie-Sünden auszubügeln

Vor einer Niederlage in Dune: Awakening solltet ihr euch besonders in Acht nehmen, denn sie ist fataler als die anderen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das neue Destiny will schon in der Beta euer Geld für Ingame-Käufe, erklärt, warum sich das lohnen wird

„Das enttäuschendste One More Thing aller Zeiten“ – Der Reveal von CoD: Black Ops 7 sorgt für Frust in der Community

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to