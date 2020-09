Ausgerechnet in Destiny 2 hat ein Student die Lösung für seine schweren Hausaufgaben gefunden. Sein Mitstreiter ist ein Lehrer, der Gratis-Nachhilfestunden nach dem gemeinsamen Raiden anbietet.

Kennt ihr die Situation? Ihr wollt nur euer Lieblingsgame zocken, doch eigentlich türmen sich eure RL-Aufgaben haushoch und die Deadline tickt gnadenlos ihrem Ende entgegen?

Am nächsten Tag müssen die Hausaufgaben in der Schule abgegeben werden

Die Uni möchte einen mehrseitigen Essay über postkoloniale Strukturen

Oder das Finanzamt will endlich die Steuererklärung vom letzten Jahr sehen

So ähnlich ging es auch dem Hüter und reddit-Nutzer Drakath60. Er entschied sich jedoch, statt seine Physik-Hausaufgaben fürs College anzugehen dazu, noch einen Raid in Destiny 2 durchzuziehen – und das war (ausnahmsweise) genau die richtige Entscheidung.

Solch ein Glück hatte der Spieler: Als der letzte Boss im „Garten der Erlösung„-Raid lag und der Anflug zum Turm anstand, fasste sich Drakath60 ein Herz und fragte in die Runde, ob jemand gut genug in Physik wäre, um ihm bei seinen Hausaufgaben zu helfen.

Und tatsächlich: Ein Mitstreiter erklärte sich dazu bereit. Wie es der Zufall wollte, war der hilfsbereite Hüter sogar ein Physik-Lehrer. Zusammen konnten sie nicht nur den Boss legen, sondern auch den komplexen Zahlen und Formeln Einhalt gebieten.



Wo die Freude größter war, nach dem Raid-Boss oder den Physik-Hausaufgaben? – Quelle: Imgur

Das ist durchaus ungewöhnlich: Denn wer schon Mal mit zufälligen Spielern via LFG-Tools oder Apps einen Raid gemeistert hat, möchte in der Regel nach dem Boss-Kill schnell weg. Der Flug zum Turm ist daher regelmäßig von betroffenem Schweigen dominiert, bis der erste Hüter über die Lippen bringt: „So, danke Leute, gg“ – Manche verschwinden auch schon in der Sekunde, in der der Raid absolviert ist, ohne ein Wort zu sagen.

Lehrer der nach Raid bei Hausaufgaben hilft, ist neuer Held der Destiny-Community

So reagiert die Community: Auf reddit erzählte Drakath60 dann von dem Ereignis und dankte dem Retter in der Not:

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und [die Physik-Hausaufgaben] mit mir durchgegangen bist, das hat den Rest viel einfacher gemacht! Cooler Community-Moment. Drakath60 via reddit

Der Post ist mittlerweile bei fast 11.000 Upvotes und ist mit mehreren Awards ausgezeichnet. Die Gratis-Nachhilfestunden und die Hilfsbereitschaft kommen super an. Auch der Lehrer meldete sich zu Wort und meinte, dass er jederzeit wieder helfen würde.

Viele User lassen verlauten, dass sie genau dieses Verhalten so sehr an der Destiny-Community lieben. Über andere Beispiele haben wir auch auf MeinMMO berichtet:

Weitere Kommentatoren machen sich einen Spaß und bieten ihre Künste hilfesuchenden Hütern an. Wenn eure Karre also Mal streikt oder ihr Fachwissen benötigt, könnte Destiny 2 die richtige Anlaufstelle sein.

Was haltet ihr von der Aktion, hättet ihr auch gerne solch einen coolen Lehrer? Wie hat die Community euer Herz höher Schlagen lassen? Was die Community ingame schon alles geleistet hat, lest ihr hier: 5 beeindruckende Leistungen von Hütern in Destiny und Destiny 2