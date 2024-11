Destiny 2: Erstes Eisenbanner in Episode 2 lockt Spieler bald mit nordischer Rüstung ins PvP

Lange haben die Spieler auf den Start des ersten Eisenbanners in Destiny 2: Episode 2 gewartet, doch mit dem Beginn der nächsten Woche ist es endlich so weit. Passend dazu bringt Lord Saladin ein neues Rüstungsset, das euch zu einem Wikinger macht.

Wann startet das Eisenbanner? Das erste Eisenbanner in Episode 2 startet am 26. November 2024 zum Weekly Reset (18:00 Uhr deutscher Zeit). Wie lang das Event nun gehen soll, ist nicht bekannt. Im letzten Blog-Post von Bungie (via bungie.net) sprachen die Entwickler zuerst von der „ersten Woche“.

Es könnte also sein, dass Bungie die Dauer des Eisenbanners auf zwei Wochen legt. Damit hätten Fans genug Zeit, neue Items wie die Raketenpistole oder das Rüstungsset „Eisenentschluss“ einzusacken. Was euch nächste Woche genau erwartet, erfahrt ihr im kommenden Teil.

Neue Rüstung für alle Wikinger-Fans

Wie sieht die Rüstung aus? Jede Klasse erhält ein Rüstungsset. Dabei handelt es sich um ein ganz neues Set für das Eisenbanner. Hier könnt ihr schonmal einen ersten Blick auf die Rüstung erhaschen:

Bungie hat sich hier von den Wikingern inspirieren lassen, denn viele ornamentale Verzierungen deuten auf nordische Rüstungen hin. Alle Monturen besitzen gefütterte Ausrüstungsstücke, um in der kalten Jahreszeit nicht zu erfrieren. Der Warlock besitzt dabei zudem einen dezenten Helm mit zwei Hörnern und einem großen Visier.

Das Highlight des Jägers ist definitiv sein Umhang, der sich auf den Brustschutz niederlegt und diesen wie einen Wanderer darstellt.

Der Titan wird hier massiv dargestellt. Sein Helm sowie seine Schulterplatten ähneln dem Kopf eines nordischen Hammers. Leider besitzt der Helm kein gläsernes Visier und ist völlig in Metall gehüllt.

Gibt es neue Waffen? Ja, aber derzeit nur eine. Bungie hat eine Raketenpistole mit dem Element „Stasis“ entworfen. Diese kann mit Perks wie Kleingeld, Chill Clip und Luft-Trigger droppen.

Welcher Modus wird in der ersten Woche aktiv sein? In der ersten Woche hat Bungie den Modus „Kontrolle“ aktiv.

Das waren alle wichtigen Infos zum kommenden Eisenbanner-Event. Was haltet ihr von der neuen Rüstung? Welche gefällt euch am besten und seid ihr schon auf die neue Waffe gespannt? Lasst es uns wissen!