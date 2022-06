Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Die letzte Änderung bei Destiny 2 kam nicht ganz so gut an:

Wie wird das kommentiert? Na ja, so richtig happy ist man auf Twitter nicht. Einige sagen: Der „Rift“-Modus sei so unbeliebt, dass einige Spieler die begehrten Blohnungen einfach afk abholen und so die aktiven Spieler in ihrem Spaß sabotieren.

Das ist jetzt die Ankündigung: Fast in letzter Minute am Samstag hat Bungie jetzt seine Lösung bekannt gegeben:

Was machte das ganze kritisch ? Das Eisenbanner ist ein Event, dass ab Season 17 nur relativ selten vorkommt. Das geht auch nur eine Woche, bis zum Weekly Reset am Dienstag, dem 7.6.

In Destiny 2 gab es ein absurdes Problem bei einem neuen PvP-Event. Da funktionierten unter anderem die Belohnungen nicht. Das war kritisch, weil das Event nur wenige Tage läuft. Am Dienstag ist es vorbei. Jetzt hat Bungie doch noch eilig einen Fix gebracht und den Ruf-Gewinn sogar verdoppelt.

