Während Destiny 2 die Spieler davonlaufen, bekommt Destiny 1 ein überraschendes Update – Das steckt dahinter

Destiny 1 hat nach Jahren mal wieder ein Update erhalten, das auf ein abgesagtes Event hinweist. Doch wie kam es dazu?

Was ist gerade bei Destiny 2 los? Der Loot-Shooter von Bungie steckt derzeit in einer Krise und verliert immer mehr Spieler, wie die Zahlen der Datenbank SteamCharts zeigen. Im Dezember 2024 hatte Destiny 2 durchschnittlich nur noch knapp 20.900 Spieler auf Steam – so schlecht stand es um den Shooter bislang noch nie.

Seitdem das Spiel im Oktober 2019 auf Steam veröffentlicht wurde, hatte es durchgehend mehr Spieler. Der bisherige Tiefstwert war im vergangenen September (2024) und lag bei knapp 25.000 Spielern im Durchschnitt.

Zum Vergleich: Im Dezember 2024 waren durchschnittlich noch über 49.000 Spieler auf Steam online.

Inmitten der schlimmsten Phase von Destiny 2 bekam jetzt ausgerechnet der Vorgänger, Destiny 1, ein neues überraschendes Update.

Überraschendes Update dekoriert den Turm in Destiny 1

Was steckt hinter dem Update von Destiny 1? Am 5. Januar hat Destiny 1 ein kleines Update erhalten, das den Turm, also den Social-Hub des Loot-Shooters, mit neuer Dekoration schmückte. Der YouTuber Breshi vermutet, dass diese Dekorationen die Überreste eines Anbruch-Events seien, das anscheinend gestrichen wurde (via YouTube).

Dieses hätte, so glaubt der YouTuber, am 5. Januar 2016 starten sollen. Als es gestrichen wurde, habe der zuständige Entwickler vielleicht ein Datum in „ferner“ Zukunft festgelegt, das jetzt am 5. Januar 2025 erreicht wurde.

Bungie erklärt Update: Destinys Community-Manager dmg04 erklärte inzwischen auf X.com, dass das Update unabsichtlich gewesen sei und es dort eigentlich nichts zu sehen gebe. Er entschuldigte sich für die Verwirrung und versicherte, dass der Fokus weiterhin auf Destiny 2 liegt. Destiny 1 werde zwar weiterhin laufen, aber keine Updates mehr erhalten.

