9 der stärksten Hüter aus Destiny 1 & 2 im Ranking

Was macht Ana so stark? Ana Bray gilt als einer der talentiertesten Jäger aus dem Universum von Destiny. Unter den Fittichen von Adal Brask, der Jäger-Vorhut vor Cayde-6, lernte sie viele Dinge, die einen Jäger ausmachen. Mit Shaxx kämpfte sie dann im Dämmerbruch gegen eine Horde unzähliger Gefallenen.

Wir berücksichtigen hierbei ihr Wirken in der derzeitigen Welt, ihre Macht und Talente sowie die Dauer ihres Überlebens. Wir streichen bewusst den spielbaren Hüter aus unserer Liste, da dies sonst unfair wäre. Seid ihr mit unserem Ranking nicht einverstanden, könnt ihr gerne mit uns in den Kommentaren diskutieren!

