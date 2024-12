Destiny 2 hat auf Steam weniger Spieler als je zuvor: Teile des Shooters sind so nicht mehr spielbar

Der Online-Shooter Destiny 2 macht seine schwächste Phase durch, wahrscheinlich seit 10 Jahren. Im Dezember 2024 hat Destiny auf Steam im Schnitt nur noch 24.560 Spieler online – so niedrige Spielerzahlen hatte Destiny 2 auf Steam seit dem Release im Oktober 2019 noch nie. Das hat Auswirkungen auf die Spielbarkeit der Inhalte.

Wie schlimm sieht es aus? In den letzten 30 Tagen waren auf Steam nie mehr als 40.000 Spieler gleichzeitig online. Die durchschnittliche Spielerzahlen bei Destiny 2 belaufen sich auf 24.560. So schlimm waren die Spielerzahlen noch nie.

Bislang blieb Destiny trotz aller Probleme immer über den 30.000 durchschnittlich aktiven Spieler. Jetzt ist man deutlich unter die Marke gerutscht.

Das könnte einen Schneeball-Effekt zur Folge haben.

Spieler findet keine Gruppe für den Raid mehr

Was ist das Problem? Wenn immer mehr Spieler mit Destiny aufhören, wird es für die verbleibende Spieler immer schwieriger Gruppen zu finden, mit denen sie auch anspruchsvolle Inhalte im Shooter angehen können. Das setzt eine „Todesspirale“ in Gang: Wenn man das Gefühl hat, ein Spiel sei tot, spielt man es selbst weniger und das trägt dazu bei, dass es tatsächlich noch weiter absackt.

So sah man nun auf reddit deinen Post: „Wo sind alle hin?“, in dem ein Spieler beschrieb, er wollte einen Raid laufen, doch es dauerte ungewohnt lange, ein Team zu finden, obwohl es sogar ein Featured-Raid war, er am Wochenende suchte und der Raid gerade frischen Loot erhalten hat.

Spieler antworteten ihm:

Die Spieler-Basis sei auf einem Rekordtief und viele Spieler raideten einfach sowieso nicht. Diejenige, die in Raids gingen, hätten mittlerweile alle Items, die sie brauchen.

Andere Spieler ergänzen, sie würden gerade „Path of Exile 2“ spielen und hätten das als Ersatz für Destiny 2 gefunden.

Dem Nutzer empfiehlt man, sich einer Discord-Gruppe anzuschließen und dort nach Mitstreitern zu suchen oder direkt zum Start eines Resets die Gruppensuche anzusehen.

Im Sommer waren noch über 300.000 Spieler online, aber die schlechten News schlugen zu

Das steckt dahinter: 2024 markiert sicher einen Tiefpunkt für Destiny und Bungie. Gerade aus der Firmenzentrale kamen schlechte Signale für die Zukunft des Spiels, als so viele Leute entlassen und Projekte eingestellt wurden. Die Firma wirkte hier von der Krise gebeutelt und so, als könne sie keine Antworten liefern, jedenfalls keine Antworten, die in den Spielern Zuversicht auslösen.

Zudem ist mit Path of Exile 2 gerade ein Spiel im Hype, das zwar ganz anders als Destiny ist, aber durch den „Loot-und-Level“-Faktor trotzdem die Kernzielgruppe anzieht.

Destiny läuft jetzt seit 10 Jahren und hat eine schwache Phase hinter sich. Es ist die Frage, ob es Bungie erneut gelingt, sich daraus zu befreien – zumal offenbar immer mehr Ressourcen in der Spiele-Entwicklung fehlen. Aktuell ist es in vieler Hinsicht ruhig um den Shooter geworden, der 2014 noch das Gaming zwischen September und Dezember dominiert hat.

Im Juni 2024 hatte man in der Spitze noch 314.000 Spieler – aber im Vergleich zu früher, blieb die Masse der Spieler nur sehr kurz hängen. Schon einen Monat später waren die Spielerzahlen auf ein Normalmaß geschrumpft – mittlerweile sieht es übel aus: Destiny 2: Die besten Leute arbeiteten seit Jahren an neuem Destiny – Projekt wird eingestellt, sie werden gefeuert