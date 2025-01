Der geistige Nachfolger von Command and Conquer lässt euch jetzt kostenlos seinen Multiplayer testen

Da sich EA immer noch weigert, die Strategiespielereihe Command and Conquer wiederzubeleben, nimmt es ein Entwickler aus Dänemark selbst in die Hand: Tempest Rising sieht aus wie der geistige Nachfolger und hat bereits eine kostenlose Multiplayer-Demo auf Steam.

Was ist das für ein Spiel? Tempest Rising ist ein Echtzeit-Strategiespiel von Entwickler Slipgate Ironworks und soll „die goldene Zeit der RTS“ zurückbringen. Gemeint ist die Zeit um die Jahrtausendwende herum, die durch Strategiespiele wie Age of Empires, StarCraft und Command and Conquer glänzte.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Worum geht es in dem Spiel? Tempest Rising wirft euch in eine alternative Zeitlinie, in der die Kubakrise zum Ausbruch eines Atomkriegs führte. Die alten Supermächte wurden zu Fall gebracht und es steigen drei neue auf – gestützt von einer mächtigen Substanz namens Tempest.

Von den drei neuen Fraktionen werden zu Release zwei spielbar sein: Die selbsterklärte Friedenstruppe der Global Defense Forces und die Tempest Dynasty – ein Staatenbund, der den Global Defense Forces mit allen Mitteln Widerstand leistet.

In 2 Kampagnen mit 11 Missionen kämpft ihr um die Kontrolle der Tempest-Ranken. Diese Ressource stellt in der neuen Welt eine mächtige, wenn auch mysteriöse Energiequelle dar.

Inoffizielle Neuauflage einer ehrwürdigen Reihe

Inwiefern ist das Spiel der geistige Nachfolger von C&C? Sowohl bei der Story als auch der Optik hat sich Tempest Rising einiges von Command and Conquer abgeguckt:

Wir befinden uns in einer alternativen Zeitlinie unserer echten Welt und in einem modernen Setting

Es gibt drei einzigartige Fraktionen, die sich sehr unterschiedlich spielen sollen

Wir kämpfen um eine mysteriöse neue Ressource – statt Tiberium heißt die jetzt eben Tempest

Für den Soundtrack hat man sich übrigens Frank Klepacki an Bord geholt. Und woran er wohl gearbeitet hat, dürft ihr jetzt dreimal raten – richtig, Command and Conquer natürlich. Tempest Rising sieht also nicht nur aus wie sein großes Vorbild, sondern klingt auch so.

Wann erscheint das Spiel? Tempest Rising soll am 24. April 2025 auf dem PC für Steam erscheinen. Dort könnt ihr euch übrigens jetzt schon in Multiplayer-Gefechten mit anderen Spielern messen. Im Rahmen des Steam-Festival der Echtzeit-Strategiespiele haben die Entwickler nämlich eine Demo veröffentlicht.

In der Demo tretet ihr als die GDF oder Tempel Dynasty in Skirmish-Matches gegen andere Spieler an. Die Missionen der Kampagne oder Partien gegen die KI könnt ihr allerdings nicht spielen. Die Demo ist noch bis zum 3. Februar zugänglich.

Tempest Rising tritt in große Fußstapfen. Denn obwohl die Command-and-Conquer-Reihe schon viele Jahre auf dem Buckel hat und das letzte neue Spiel bereits 15 Jahre her ist, gehörten die Spiele für uns auch im letzten Jahr noch mit in die Liste der 15 besten Strategiespielen für den PC.