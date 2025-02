Ein Konkurrent zu Battlefield bringt diesen Monat eine Koop-Kampagne, die auf einem ausgezeichneten Action-Film basiert

Wie kommt Delta Force an? So mittelmäßig. Bei fast 76.000 Rezensionen auf Steam sind nur 68 % positiv. Dennoch hat der Shooter seit Dezember durchschnittlich über 70.000 zeitgleich aktive Spieler. Am 19. Januar hatte Delta Force mit 131.000 Spielern seinen Höchstwert (via SteamDB )

Ich habe 280 Stunden in ein Strategie-Spiel auf Steam versenkt: Es ist wie Game of Thrones im alten China und kostet gerade nur 15 € im Sale

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to