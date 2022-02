Dead by Daylight fixt endlich seinen nervigsten Cheater-Exploit

Einer der nervigsten „Cheats“ von Dead by Daylight wird bald behoben. Viele Schummler müssen jetzt neue Wege suchen …

Der nächste Patch von Dead by Daylight befindet sich gerade auf dem PTB. Dort ist nicht nur der kommende Ringu-Killer „Onryo“ spielbar, sondern auch weitere Anpassungen stehen an. Eine davon behebt nun ein Problem, das der Community schon ewig ein Dorn im Auge war. Es handelt sich dabei um einen „Quasi-Cheat“, der bisher aber einfach nicht geahndet wurde.

Was ist das für ein „Cheat“? Durch verschiedene Arten der Datei-Manipulation war es möglich, das Sichtfeld von Dead by Daylight zu vergrößern. Spieler konnten so nicht nur mehr nach links und rechts sehen, als es eigentlich vom Spiel vorgesehen war, sondern konnten dadurch auch etwa über Blockaden wie Autos oder Heuballen schauen, die eigentlich nicht einsehbar waren.

Mit einer „Stretched Resolution“ konnte man viel weiter sehen.

Was wird nun geändert? Im kommenden Patch ist die Auflösung von Dead by Daylight auf ein Maximum von 16:9 fixiert. Dieser Wert kann nicht nach oben abgewandelt werden, auch nicht durch Anpassungen in verschiedenen Dateien, wie es bisher der Fall war.

Dadurch ist das Sichtfeld von Killern und Überlebenden immer genau so, wie es von den Entwicklern vorgesehen war. Eine Ausnahme besteht für ein paar Killer-Perks, die den Sichtradius um ein paar Grad vergrößern – das ist aber immerhin gewollter Teil des Spiels.

Wer profitierte von diesem Cheat? Zwar konnten auch einige Killer einen Nutzen aus dieser Schummelei ziehen, den größten Vorteil hatten aber Überlebende, die damit viel mehr vom Killer sehen konnten, als eigentlich gedacht.

Dank der Anpassung des Sichtfelds war es etwa möglich, über Hindernisse zu schauen, bei denen das eigentlich nie vorgesehen war. Für den Killer war es dann nahezu unmöglich, ein „Mindgame“ zu gewinnen – denn der Überlebende hatte beständig klare Sicht.

Der Nutzen war bei der 3rd-Person-Sicht von Überlebenden schlicht stärker als bei Killern, die auf die 1st-Person beschränkt sind.

Wann kommt die Änderung? Die geht live mit dem Release von Version 5.6.0 und dem DLC „Sadako Rising“ – also am 8. März 2022. Wer bisher nur mit Ausnutzung so einer Schummelei gewinnen konnte, hat also noch ein paar Wochen, um endlich ein anständiger Spieler zu werden.

Künftig müssen alle Spieler beider Seiten auf diese „Stretched Resolution“ verzichten – was die Fairness für alle Spieler steigern sollte.

Was haltet ihr von dieser Anpassung? Gut, dass das endlich durchgeführt wird? Oder sollte Dead by Daylight größere Sichtfelder zulassen?