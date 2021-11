Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Ob die Lizenz in Zukunft noch einmal erteilt wird, ist fraglich. Man kann also erst einmal davon ausgehen, dass Nancy, Steve und der Demogorgon jetzt „nie wieder“ erhältlich sind.

Warum verschwinden die Inhalte? Das liegt wohl daran, dass Netflix den Lizenzvertrag mit Behaviour nicht verlängert hat. Warum genau das der Fall ist, wurde nicht verraten, allerdings gibt es eine Reihe von Spekulationen. So versucht Netflix seit einigen Monaten, selbst mit Eigenproduktionen im Gaming-Markt Fuß zu fassen. Da erscheint es nur logisch, dass man die eigenen, starken IPs – wie Stranger Things – vor allem selbst nutzen will.

Was ist mit den Perks der Charaktere? Da Steve, Nancy und der Demogorgon einzigartige Perks hatten, die mitunter sogar recht stark sind, haben die Entwickler von Dead by Daylight diese umbenannt und aus ihnen „Standard-Perks“ gemacht, die bei allen Killern und Überlebenden auftauchen können.

Wer diese Charaktere auf seinem Account freigeschaltet hat, kann in einigen Monaten oder Jahren also damit prahlen, etwas zu besitzen, das neue Spieler nicht mehr erhalten können.

Was wird entfernt? Seit heute, dem 18. November, sind eine Reihe von Inhalten aus Dead by Daylight verschwunden oder nicht mehr erhältlich. Das sind die Inhalte aus dem „Stranger Things“-Universum. Nicht mehr erhältlich sind demnach:

Bisher ist die Anzahl der spielbaren Charaktere in Dead by Daylight seit dem Release immer nur gewachsen. Es gab neue Killer, neue Überlebende und jede Menge neue Maps, die das Spiel im Laufe der vergangenen fünf Jahre immer weiter vergrößert haben. Jetzt ist allerdings die Zeit gekommen, in der diese Zahl zum ersten Mal rückläufig ist.

