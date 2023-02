Dead by Daylight: Neuer Killer hat moderne Drohnen und Cyber-Technik

Dead by Daylight trifft Attack on Titan: Irre Anime-Skins im Horror-Spiel

Was haltet ihr von der „Skull Merchant“ und den neuen Perks? Sinnvolle und coole Erweiterungen? Oder so gar nicht euer Fall?

Wann erscheint das alles? Das „Tools of Torment“-Kapitel befindet sich aktuell auf dem Testserver. In der Regel dauert es dann 2-3 Wochen, bevor der Patch auf die Spielerschaft losgelassen wird, wenn sich keine großen Fehler eingeschlichen haben, die noch behoben werden müssen.

Wie üblich kommen auch die Überlebenden mit drei eigenständigen Perks daher. Da es dieses Mal insgesamt 2 Überlebende gibt, steigt die Anzahl der verfügbaren Perks um sechs an. Diese Fähigkeiten bringen Thalita und Renato mit in den Nebel:

Die Klauen-Falle überträgt die Position des Überlebenden an den Killer, bis die Batterien verbraucht sind. Sollte der Überlebende in dieser Zeit zu nah an eine Drohne kommen, wechselt diese sofort in den aktiven Modus und die Batterien der Klauen-Falle werden wieder aufgefüllt.

Als erster Killer in Dead by Daylight verlässt sich der Skull Merchant auf technologische Errungenschaften, um die Überlebenden ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen.

Bei einer dieser Jagden wurde sie allerdings von zwei Zeugen gesehen, die panisch vor dem Anblick in den Wald flohen. Vom Blutrausch erfüllt folgte Adriana ihnen – und ist jetzt als der „Skull Merchant“ in der Welt des Entitus.

Dead by Daylight: Tools of Torment Trailer

Neben der für Dead by Daylight eher untypischen Gestalt des „Skull Merchant“ kommen auch die Geschwister Thalita und Renato Lyra in den Nebel. Eigentlich sind sie nur ungeplante Zeugen, die jetzt für immer im Kreislauf des Entitus gefangen sind.

